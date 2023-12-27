5000 ريال عقوبة طلب اللوكيشن من العميل

(MENAFN
- Al Watan) كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل صالح الزويد أن عقوبة عدم الالتزام بالعنوان الوطني مخالفة تصل إلى 5000 ريال في حالة امتناع السائق أو الشركة باستخدام العنوان الوطني.
كما أوضح الزويد خلال لقائه في برنامج الشارع السعودي على القناة السعودية؛ ((بالنسبة للائحة التنفيذية للنظام، حدثت مجموعة من الالتزامات على الشركات المتخصصة من بينها الالتزام باستخدام العنوان الوطني))، مؤكدا بأن المستفيد يستطيع رفع شكوى للشركة، ويتم الرد خلال 7 أيام عمل.
وفي حال عدم استجابة الشركة يمكن التصعيد للهيئة العامة للنقل، مشيراً إلى أن الهدف هو رفع الوعي باستخدام العنوان الوطني من قبل المستخدم والشركات وتسريع وصول الشحنات والطلبات.
MENAFN27122023000089011017ID1107660797
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.