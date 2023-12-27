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5000 ريال عقوبة طلب اللوكيشن من العميل

12/27/2023 4:15:24 AM
(MENAFN- Al Watan) كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل صالح الزويد أن عقوبة عدم الالتزام بالعنوان الوطني مخالفة تصل إلى 5000 ريال في حالة امتناع السائق أو الشركة باستخدام العنوان الوطني.
كما أوضح الزويد خلال لقائه في برنامج الشارع السعودي على القناة السعودية؛ ((بالنسبة للائحة التنفيذية للنظام، حدثت مجموعة من الالتزامات على الشركات المتخصصة من بينها الالتزام باستخدام العنوان الوطني))، مؤكدا بأن المستفيد يستطيع رفع شكوى للشركة، ويتم الرد خلال 7 أيام عمل.
وفي حال عدم استجابة الشركة يمكن التصعيد للهيئة العامة للنقل، مشيراً إلى أن الهدف هو رفع الوعي باستخدام العنوان الوطني من قبل المستخدم والشركات وتسريع وصول الشحنات والطلبات.

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