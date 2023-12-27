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المركزي يطرح مشروع تعديل حوكمة المؤسسات المالية

12/27/2023 4:15:24 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" طرح مشروع "تعديل المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي" لطلب مرئيات المهتمين والمختصين حياله، وذلك عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
ويأتي هذا المشروع لمواكبة ما ورد ضمن نظام الشركات ولوائحه التنفيذية من تغيّرات تتقاطع مع المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي، وأخذًا بالاعتبار طبيعة القطاع المالي، والممارسات والمعايير الدولية.
وسيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع "تعديل المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي" خلال (15) يومًا لدراستها بعد انتهاء المهلة المحددة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه المبادئ.
ويمكن الاطّلاع على المشروع من خلال زيارة منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية عبر (الرابط ).

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