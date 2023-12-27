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الميزان لتجاري السعودي يسجل فائضا قدره في أكتوبر 2023

12/27/2023 4:15:23 AM
(MENAFN- Al Watan) حقق الميزان التجاري في المملكة فائضاً بقيمة 30,401 مليار ريال في شهر أكتوبر 2023م، وفقًا للبيانات الأولية للتجارة الدولية للسعودية الصادرة حديثاً، ليبلغ حجم التجارة الدولية للمملكة ما قيمته 178,210 مليار ريال. وبلغت الصادرات السلعية ما قيمته 104,306 مليارات ريال من إجمالي حجم التجارة، في حين بلغت الواردات السلعية 73,904 مليارات ريال، لتتصدر بذلك مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية، مجموعات الدول المُصدر لها في شهر أكتوبر، لتستحوذ على ما نسبته 58.8% من إجمالي الصادرات السلعية السعودية بقيمة 61,367 مليار ريال.
وحلت مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ثانياً كأكثر مجموعات الدول المصدر لها بنسبة بلغت 9.9% من إجمالي الصادرات السلعية السعودية، بقيمة بلغت 10,334 مليار ريال، فيما جاءت ثالثاً، مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 9.2% من إجمالي الصادرات السلعية السعودية بقيمة بلغت 9,631 مليار ريال.
وفي جانب قائمة الصادرات حسب الدول، جاءت الصين في المرتبة الأولى كأكبر الدول المُصدر لها لتستحوذ على ما نسبته 18.7% من إجمالي الصادرات السلعية السعودية، بقيمة بلغت 19,545 مليار ريال في شهر أكتوبر 2023م، فيما حلت اليابان ثانياً بقيمة بلغت 12,259 مليار ريال، بنسبة 11.8% من إجمالي الصادرات السلعية السعودية، وجاءت الهند كثالث الدول المُصدر لها بقيمة 10,190 مليار ريال، وبنسبة 9.8% من إجمالي الصادرات السلعية السعودية، ورابعاً كوريا الجنوبية بقيمة 10,033 مليار ريال، وبنسبة 9.6%، وخامساً الإمارات العربية المتحدة بقيمة 5,069 مليار ريال، وبنسبة 4.9%. وعبرت الصادرات غير البترولية، شاملة إعادة التصدير، من خلال 32 منفذاً جمركياً متنوعاً ما بين (بحري، وبري، وجوي)، وبلغت قيمتها الأولية 22,028 مليار ريال، وحقق ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل أعلى قيمة بين جميع وسائل النقل المتاحة والمنافذ المختلفة، بقيمة بلغت 4,231 مليار ريال، وبنسبة 19.2%.

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