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فتاة توهم خطيبها بمنحه هدية وتقتله حرقا

12/27/2023 4:15:23 AM
(MENAFN- Al Watan) في حادثة مروعة هزت العراق، أقدمت فتاة على إحراق خطيبها بالبنزين بعد إيهامه بإعاطه هدية وإغماض عينيه.
توفي شاب من أهالي الديوانية بالعراق بعد أن تم تنويمه في المستشفى أياما عدة، وروى تفاصيل ما حدث له لذويه، قائلاً إن خطيبته طلبت منه اصطحابها لتناول العشاء في الخارج، واشترطت أن يأتي بسيارته بمفرده.
وفي طريق العودة طلبت منه التوقف لمنحه هدية، وقامت بربط عينيه بعصابة قماشية، قبل أن تسكب البنزين على جسده وتضرم النار فيه، ليلفظ أنفاسه محترقاً ومتأثراً بجراحه.
ولم يعرف سبب قيامها بهذا الفعل حتى الآن، فيما لم يصدربعد أي بيان أمني في الواقعة.

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