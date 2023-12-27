فتاة توهم خطيبها بمنحه هدية وتقتله حرقا

(MENAFN
- Al Watan) في حادثة مروعة هزت العراق، أقدمت فتاة على إحراق خطيبها بالبنزين بعد إيهامه بإعاطه هدية وإغماض عينيه.
توفي شاب من أهالي الديوانية بالعراق بعد أن تم تنويمه في المستشفى أياما عدة، وروى تفاصيل ما حدث له لذويه، قائلاً إن خطيبته طلبت منه اصطحابها لتناول العشاء في الخارج، واشترطت أن يأتي بسيارته بمفرده.
وفي طريق العودة طلبت منه التوقف لمنحه هدية، وقامت بربط عينيه بعصابة قماشية، قبل أن تسكب البنزين على جسده وتضرم النار فيه، ليلفظ أنفاسه محترقاً ومتأثراً بجراحه.
ولم يعرف سبب قيامها بهذا الفعل حتى الآن، فيما لم يصدربعد أي بيان أمني في الواقعة.
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