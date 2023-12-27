الصين تهدد بفرض مزيد من العقوبات التجارية على تايوان مع اقتراب الانتخابات

MENAFN - Al-Borsa News) هددت الحكومة الصينية اليوم الأربعاء بفرض مزيد من العقوبات التجارية على تايوان إذا واصل الحزب الحاكم هناك“بعناد” دعم الاستقلال وذلك في تصعيد جديد لحرب كلامية مع اقتراب إجراء انتخابات في الجزيرة الشهر المقبل.

وتجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية في تايوان في 13 يناير في وقت تسعى فيه الصين إلى إجبار الجزيرة على قبول سيادتها عليها إذ تعتبرها جزءا من أراضيها.

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واتهمت تايوان هذا الشهر الصين بممارسة الإكراه الاقتصادي والتدخل في الانتخابات بعد أن أعلنت بكين نهاية خفض التعريفات الجمركية على بعض الواردات الكيماوية من الجزيرة قائلة إن تايبه خالفت اتفاقا تجاريا تم توقيعه في 2010 بين الجانبين.

جاء ذلك بعد أن قالت الصين إنها ترى أن تايوان وضعت قيودا تجارية بما يتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية والاتفاق التجاري الموقع بينهما في 2010.

وقال تشين بين هوا المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان الصيني في إفادة صحفية روتينية في بكين إن“السبب الأصلي” للمشكلات المتعلقة باتفاق 2010 هو تمسك الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان بالاستقلال الرسمي للجزيرة.

وتابع تشين قائلا“إذا صممت سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي على التمسك بعناد بموقفها المتعلق باستقلال تايوان ورفضت التراجع فإننا ندعم اتخاذ الإدارات ذات الصلة مزيدا من الإجراءات وفقا للوائح”.

وأشار إلى أن تايوان“تواجه مفترق طرق” وأن كل الأمور يمكن مناقشتها لكن على أساس معارضة استقلال الجزيرة وكرر أن استقلالها يعني الحرب.





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