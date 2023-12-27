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الاتحاد الأوروبي يجهز خطة بقيمة 20 مليار يورو لتمويل أوكرانيا

12/27/2023 4:15:10 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي يعد خطة احتياطية بقيمة تصل إلى 20 مليار يورو (22.08 مليار دولار) لتمويل أوكرانيا.

وقال التقرير إن الخطة الممولة بالديون ستتجاوز المجر للإفراج عن أموال لكييف بشكل سريع.

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المصدر:

MENAFN27122023000202011048ID1107660785

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