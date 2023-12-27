الاتحاد الأوروبي يجهز خطة بقيمة 20 مليار يورو لتمويل أوكرانيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي يعد خطة احتياطية بقيمة تصل إلى 20 مليار يورو (22.08 مليار دولار) لتمويل أوكرانيا.
وقال التقرير إن الخطة الممولة بالديون ستتجاوز المجر للإفراج عن أموال لكييف بشكل سريع.
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المصدر:
MENAFN27122023000202011048ID1107660785
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