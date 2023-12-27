المستهلكون في كوريا الجنوبية أقل تشاؤماً مع تراجع التضخم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أصبح المستهلكون في كوريا الجنوبية أقل تشاؤماً هذا الشهر مع تراجع التضخم وتحسن الصادرات.
ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين بمقدار 2.3 نقطة ليصل إلى 99.5 في ديسمبر، ليعكس مساره بعد أربعة أشهر من الانخفاضات، حسبما ذكر بنك كوريا المركزي، اليوم الأربعاء، في بيان له. وتشير القراءة تحت 100 إلى أن عدد المتشائمين أكثر من عدد المتفائلين.
موضوعات متعلقة
خسائر كبيرة خلال 2023 للمراهنين على أسهم“الرخاء المشترك” بي واي دي تحصل على رخصة لاختبارات القيادة الذاتية على الطرق السريعة استقرار المؤشرات الأوروبية في المستهل مع ارتفاع أسهم التكنولوجيا
وانخفض المؤشر إلى ما دون هذا الحد في سبتمبر، حيث حذرت البنوك المركزية العالمية من أن أسعار الفائدة ستظل أعلى لفترة أطول. لكن السلطات مازالت حذرة، إذ أبقى بنك كوريا المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير مع ميل نحو التشديد بعد أن تسارع معدل التضخم الاستهلاكي مرة أخرى إلى وتيرة أعلى من 3% منذ أغسطس.
الآن تتحسن توقعات التضخم. ورغم أن نمو الأسعار لا يزال أعلى من 3%، فقد تباطأ أكثر من المتوقع في نوفمبر، ويتوقع بنك كوريا المركزي أن يعتدل الاتجاه إلى هدفه البالغ 2% قرب نهاية العام المقبل.
يقوم المستهلكون أيضاً بتقليص توقعاتهم لنمو الأسعار. وقال البنك المركزي إن توقعات التضخم بين المستهلكين للأشهر الـ12 المقبلة انخفضت بمقدار 200 نقطة أساس إلى 3.2% في ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ أوائل عام 2022.
تعلن كوريا الجنوبية عن أحدث قراءة للتضخم يوم الجمعة. ويتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت“بلومبرج” أن تظهر القراءة أن نمو أسعار المستهلكين ظل دون تغيير في ديسمبر مقارنة بـ 3.3% في نوفمبر.
من بين مكونات مؤشر الثقة الرئيسي، ارتفعت توقعات الأسر للاقتصاد للشهر الثاني إلى 77 في ديسمبر، بالتزامن مع الزخم المتزايد في الصادرات التي تدعم النمو. تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 11 إلى 18 ديسمبر.
المصدر:
MENAFN27122023000202011048ID1107660784
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.