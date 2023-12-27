المستهلكون في كوريا الجنوبية أقل تشاؤماً مع تراجع التضخم

MENAFN - Al-Borsa News) أصبح المستهلكون في كوريا الجنوبية أقل تشاؤماً هذا الشهر مع تراجع التضخم وتحسن الصادرات.

ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين بمقدار 2.3 نقطة ليصل إلى 99.5 في ديسمبر، ليعكس مساره بعد أربعة أشهر من الانخفاضات، حسبما ذكر بنك كوريا المركزي، اليوم الأربعاء، في بيان له. وتشير القراءة تحت 100 إلى أن عدد المتشائمين أكثر من عدد المتفائلين.

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وانخفض المؤشر إلى ما دون هذا الحد في سبتمبر، حيث حذرت البنوك المركزية العالمية من أن أسعار الفائدة ستظل أعلى لفترة أطول. لكن السلطات مازالت حذرة، إذ أبقى بنك كوريا المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير مع ميل نحو التشديد بعد أن تسارع معدل التضخم الاستهلاكي مرة أخرى إلى وتيرة أعلى من 3% منذ أغسطس.

الآن تتحسن توقعات التضخم. ورغم أن نمو الأسعار لا يزال أعلى من 3%، فقد تباطأ أكثر من المتوقع في نوفمبر، ويتوقع بنك كوريا المركزي أن يعتدل الاتجاه إلى هدفه البالغ 2% قرب نهاية العام المقبل.

يقوم المستهلكون أيضاً بتقليص توقعاتهم لنمو الأسعار. وقال البنك المركزي إن توقعات التضخم بين المستهلكين للأشهر الـ12 المقبلة انخفضت بمقدار 200 نقطة أساس إلى 3.2% في ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ أوائل عام 2022.

تعلن كوريا الجنوبية عن أحدث قراءة للتضخم يوم الجمعة. ويتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت“بلومبرج” أن تظهر القراءة أن نمو أسعار المستهلكين ظل دون تغيير في ديسمبر مقارنة بـ 3.3% في نوفمبر.

من بين مكونات مؤشر الثقة الرئيسي، ارتفعت توقعات الأسر للاقتصاد للشهر الثاني إلى 77 في ديسمبر، بالتزامن مع الزخم المتزايد في الصادرات التي تدعم النمو. تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 11 إلى 18 ديسمبر.





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