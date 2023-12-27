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مسؤولون في بنك اليابان يدعون لمناقشة التخلي عن السياسة النقدية فائقة التيسير

12/27/2023 4:15:10 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهر ملخص اجتماع بنك اليابان المركزي يومي 18 و19 ديسمبر أن صناع السياسات في البنك يرون ضرورة الإبقاء على السياسة النقدية فائقة التيسير في الوقت الحالي، وأن بعضهم دعا إلى إجراء نقاش أعمق حول التخلي في المستقبل عن هذه السياسة.

ونقل الملخص الذي نشر اليوم الأربعاء عن أحد الأعضاء قوله“بالنظر إلى التخلي المستقبلي عن السياسة النقدية الحالية، من الضروري دراسة الآثار الإيجابية والآثار الجانبية للتحكم في منحنى العائد وسياسة أسعار الفائدة السلبية، وكذلك النظر في معالجتها”.

موضوعات متعلقة خسائر كبيرة خلال 2023 للمراهنين على أسهم“الرخاء المشترك” بي واي دي تحصل على رخصة لاختبارات القيادة الذاتية على الطرق السريعة استقرار المؤشرات الأوروبية في المستهل مع ارتفاع أسهم التكنولوجيا

وقال رأي آخر في الملخص إن توقيت التحول عن سياسة بنك اليابان فائقة التيسير“يقترب” بالنظر إلى الاحتمال المتزايد بأن اليابان ستحقق هدف التضخم الذي حدده البنك والبالغ اثنين بالمئة بطريقة مستدامة.

وجاء في الرأي“لتجنب خطر ارتفاع الأسعار الذي يضر بالاستهلاك وتقويض فرصة تحقيق هدفنا للسعر، يجب ألا نفوت فرصة تغيير السياسة النقدية”.

وفي الاجتماع الذي عقد يومي 18 و19 ديسمبر، أبقى بنك اليابان على سياسته فائقة التيسير دون أي تغيير، والتي تشمل تعهدات باتخاذ المزيد من خطوات التيسير حسب الحاجة.


المصدر:

MENAFN27122023000202011048ID1107660783

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