ماستركارد: نمو مبيعات الأعياد بنسبة 3.1% في الولايات المتحدة

MENAFN - Al-Borsa News) بيّنت معطيات أولية أن المبيعات خلال فترة الأعياد في الولايات المتحدة هذه السنة ارتفعت بنسبة 3,1%، في زيادة قوية ولكنها بسيطة تعكس الآراء المتباينة السائدة إزاء وضع الاقتصاد.

وكشفت البيانات التي جمعتها شركة“Mastercard SpendingPulse” ونشرت أمس الثلاثاء أن الملابس والمطاعم كانت من المجالات التي ازداد فيها الإنفاق بين الأول من نوفمبر والرابع والعشرين من ديسمبر، في حين شهدت المنتجات الإلكترونية والمجوهرات انخفاضا.

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وأتت هذه المعطيات حول المبيعات خلال فترة الأعياد في الولايات المتحدة موافقة لتوقعات الاتحاد الوطني لمبيعات التجزئة الذي تطرّق في تقاريره إلى مستهلكين متحمسين من جرّاء متانة سوق العمل لكن متأثرين بفترة طويلة من التضخّم وتداعيات نسب فوائد مرتفعة.

ويعدّ الارتفاع في مبيعات الأعياد هذه السنة أدنى من ذاك المسجّل سنة 2022 بنسبة 5,3 % وأكثر انخفاضا بكثير من ذاك الذي شهده عام 2021 بواقع 14,1 %، وفق أرقام الاتحاد الوطني للمبيعات.

وقالت ميشال ماير كبيرة علماء الاقتصاد في معهد“Mastercard Economics Institute” إن“المستهلك كان حاضرا في موسم الأعياد هذا وأنفق على نحو مدروس”.

وأردفت أن“الظروف الاقتصادية ما زالت مؤاتية مع سوق متينة لاستحداث فرص العمل وضغوطات تضخمية متراخية، الأمر الذي يدفع المستهلكين للسعي إلى السلع والتجارب التي يولونها الاهتمام الأكبر”.

ولم تكيَّف بيانات مجموعة“ماستركارد” مع هامش التضخّم الذي قدّرته وزارة التجارة الأميركية بنسبة 2,6 % لشهر نوفمبر 2023 مقارنة بالفترة عينها من 2022.

ويشكّل هذا الارتفاع في المبيعات“على متانته وتيرة متواضعة نسبيا للنموّ”، على ما قال المحلّل نيل سوندرز من“GlobalData”.

واعتبر في رسالة موجّهة إلى وكالة فرانس برس أنه“لا شكّ في أن النموّ موجود إذا ما أخذنا التضخّم في الحسبان لكنه أدنى بكثير من الرقم الرئيسي”، مؤكدا أنه بالرغم من كلّ العوامل،“يبقى هذا النموّ بمثابة إنجاز حقّقه المستهلكون”.





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