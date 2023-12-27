Wednesday, 27 December 2023 01:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تابعة لـبلتون توقع اتفاقًا لدعم رواد الأعمال بـ60 مليون جنيه

12/27/2023 4:15:09 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) كشفت شركة بلتون المالية القابضة، عن قيام شركة كاش للتمويل متناهي الصغر“التابعة” بتوقيع اتفاق تعاون مع صندوق التحدي لتوظيف الشباب، لإطلاق مشروع لدعم رواد الأعمال بقيمة 60 مليون جنيه.

وتهدف المبادرة إلى توفير التمويل اللازم لرواد الأعمال وبالأخص من الشباب والسيدات في بداية مسيراتهم المهنية.

موضوعات متعلقة مشتريات المصريين والأجانب تقود البورصة للصعود 0.25% عمومية“العربية لحليج الأقطان” تُقر توزيع 25 قرشًا للسهم عمومية“الكابلات الكهربائية” تُقر تخفيض رأسمال عبر إعدام أسهم الخزينة

ومن المقرر إرسال فروع الشركة المتنقلة إلى العديد من القرى لتسهيل وصول الخدمات التمويلية إلى الفئات المستهدفة من المبادرة.

وأكدت الشركة أن مشروع دعم رواد الأعمال يتضمن خلق 2500 فرصة عمل للشباب.

وكانت تحولت شركة بلتون المالية القابضة للربحية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى بعد 3 أعوام متتالية من الخسائر المتراكمة لتصل إلى 86 مليون جنيه، مقابل خسائر مجمعة عن نفس الفترة بلغت 139 مليون جنيه بدعم من إعادة هيكلة المجموعة.

وقفزت الإيرادات المجمعة للشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى لتصل إلى 957 مليون جنيه، مقابل 257 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

سجلت إيرادات تشغيل بنك الاستثمار 198 مليون جنيه، وارتفعت محفظة شراء الأسهم بالهامش من بلتون لتداول الأوراق المالية لتصل الى 621 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية فى سبتمبر الماضى، بزيادة قدرها 109% على أساس سنوى، فيما ارتفعت الأصول المدارة لتصل إلى 23 مليار جنيه بنهاية الفترة.

وارتفعت محفظة نشاط التأجير التمويلى لتصل إلى 3.6 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر الماضى، والذى يمثل نمو سنوى قدره 6.3 مرة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما بلغت محفظة نشاط التمويل الاستهلاكى ((سفن)) ما يصل إلى 1.1 مليار جنيه بإجمالى 7 آلاف عميل.

ونمت محفظة القروض الخاص بنشاط التمويل متناهى الصغر ((كاش)) إلى 123 مليون جنيه، فيما وصل عدد العملاء إلى أكثر من 10 آلاف عميل.

وقامت“بلتون” بالاستحواذ على شركة كاش للتمويل متناهى الصغر بهدف اختراق القطاع لاستكمال باقة الأنشطة المالية غير المصرفية.

MENAFN27122023000202011048ID1107660781

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث