تابعة لـبلتون توقع اتفاقًا لدعم رواد الأعمال بـ60 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة بلتون المالية القابضة، عن قيام شركة كاش للتمويل متناهي الصغر“التابعة” بتوقيع اتفاق تعاون مع صندوق التحدي لتوظيف الشباب، لإطلاق مشروع لدعم رواد الأعمال بقيمة 60 مليون جنيه.

وتهدف المبادرة إلى توفير التمويل اللازم لرواد الأعمال وبالأخص من الشباب والسيدات في بداية مسيراتهم المهنية.

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ومن المقرر إرسال فروع الشركة المتنقلة إلى العديد من القرى لتسهيل وصول الخدمات التمويلية إلى الفئات المستهدفة من المبادرة.

وأكدت الشركة أن مشروع دعم رواد الأعمال يتضمن خلق 2500 فرصة عمل للشباب.

وكانت تحولت شركة بلتون المالية القابضة للربحية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى بعد 3 أعوام متتالية من الخسائر المتراكمة لتصل إلى 86 مليون جنيه، مقابل خسائر مجمعة عن نفس الفترة بلغت 139 مليون جنيه بدعم من إعادة هيكلة المجموعة.

وقفزت الإيرادات المجمعة للشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى لتصل إلى 957 مليون جنيه، مقابل 257 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

سجلت إيرادات تشغيل بنك الاستثمار 198 مليون جنيه، وارتفعت محفظة شراء الأسهم بالهامش من بلتون لتداول الأوراق المالية لتصل الى 621 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية فى سبتمبر الماضى، بزيادة قدرها 109% على أساس سنوى، فيما ارتفعت الأصول المدارة لتصل إلى 23 مليار جنيه بنهاية الفترة.

وارتفعت محفظة نشاط التأجير التمويلى لتصل إلى 3.6 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر الماضى، والذى يمثل نمو سنوى قدره 6.3 مرة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما بلغت محفظة نشاط التمويل الاستهلاكى ((سفن)) ما يصل إلى 1.1 مليار جنيه بإجمالى 7 آلاف عميل.

ونمت محفظة القروض الخاص بنشاط التمويل متناهى الصغر ((كاش)) إلى 123 مليون جنيه، فيما وصل عدد العملاء إلى أكثر من 10 آلاف عميل.

وقامت“بلتون” بالاستحواذ على شركة كاش للتمويل متناهى الصغر بهدف اختراق القطاع لاستكمال باقة الأنشطة المالية غير المصرفية.