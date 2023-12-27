تابعة لـبلتون توقع اتفاقًا لدعم رواد الأعمال بـ60 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت شركة بلتون المالية القابضة، عن قيام شركة كاش للتمويل متناهي الصغر“التابعة” بتوقيع اتفاق تعاون مع صندوق التحدي لتوظيف الشباب، لإطلاق مشروع لدعم رواد الأعمال بقيمة 60 مليون جنيه.
وتهدف المبادرة إلى توفير التمويل اللازم لرواد الأعمال وبالأخص من الشباب والسيدات في بداية مسيراتهم المهنية.
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ومن المقرر إرسال فروع الشركة المتنقلة إلى العديد من القرى لتسهيل وصول الخدمات التمويلية إلى الفئات المستهدفة من المبادرة.
وأكدت الشركة أن مشروع دعم رواد الأعمال يتضمن خلق 2500 فرصة عمل للشباب.
وكانت تحولت شركة بلتون المالية القابضة للربحية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى بعد 3 أعوام متتالية من الخسائر المتراكمة لتصل إلى 86 مليون جنيه، مقابل خسائر مجمعة عن نفس الفترة بلغت 139 مليون جنيه بدعم من إعادة هيكلة المجموعة.
وقفزت الإيرادات المجمعة للشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى لتصل إلى 957 مليون جنيه، مقابل 257 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.
سجلت إيرادات تشغيل بنك الاستثمار 198 مليون جنيه، وارتفعت محفظة شراء الأسهم بالهامش من بلتون لتداول الأوراق المالية لتصل الى 621 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية فى سبتمبر الماضى، بزيادة قدرها 109% على أساس سنوى، فيما ارتفعت الأصول المدارة لتصل إلى 23 مليار جنيه بنهاية الفترة.
وارتفعت محفظة نشاط التأجير التمويلى لتصل إلى 3.6 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر الماضى، والذى يمثل نمو سنوى قدره 6.3 مرة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما بلغت محفظة نشاط التمويل الاستهلاكى ((سفن)) ما يصل إلى 1.1 مليار جنيه بإجمالى 7 آلاف عميل.
ونمت محفظة القروض الخاص بنشاط التمويل متناهى الصغر ((كاش)) إلى 123 مليون جنيه، فيما وصل عدد العملاء إلى أكثر من 10 آلاف عميل.
وقامت“بلتون” بالاستحواذ على شركة كاش للتمويل متناهى الصغر بهدف اختراق القطاع لاستكمال باقة الأنشطة المالية غير المصرفية.
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