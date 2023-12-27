محللون يتوقعون تراجع إنفاق المستهلكين البريطانيين 3% في بوكسينج داي

MENAFN - Al-Borsa News) يواجه تجار التجزئة في المملكة المتحدة ضعف الإنفاق الاستهلاكي خلال فترة الكريسماس، في ظل تباطؤ الاقتصاد البريطاني وسط أزمة تكلفة المعيشة، حيث سجل التجار ارتفاعًا طفيفًا في الزيارات للمتاجر، لكنها أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء.

ويتوقع المحللون أن ينفق المتسوقون 3.7 مليار استرليني (4.7 مليار دولار) في عطلة“بوكسينج داي”، وهو أقل بنسبة 3% عن العام الماضي، على خلفية انخفاض الدخل وبسبب الطلب الحذر وسط الصعوبات الاقتصادية.

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وبحلول منتصف النهار في عطلة الثلاثاء بمناسبة“بوكسينج داي”، ارتفع عدد الزوار إلى متاجر البيع بالتجزئة بنسبة 1.4% مقارنة بالعام السابق، وفقًا للبيانات الأولية من“إم آر آي سوفت وير” وهي شركة بيانات البيع بالتجزئة.

وبحسب صحيفة“الجارديان”، فإنه مقارنة بمستويات عام 2019، قبل الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا، يعد عدد الزوار منخفضًا بنحو 30%، وحتى لو ارتفع العدد، يتوقع المحللون انخفاض حجم المبيعات مقارنة بالسنوات الأخيرة، لكن قيمة المبيعات قد ترتفع بسبب التضخم.

وقالت“كارين جونسون”، رئيسة قسم التجزئة لدى بنك“باركليز”:“في حين يظل بوكسينج داي هو اليوم الأكثر شعبية، لم يعد تجار التجزئة يضعون كل البيض في سلة واحدة، وبدلاً من ذلك يقومون بتوزيع خصوماتهم لتعزيز الطلب المستمر، مثلما حدث في شهر نوفمبر”.





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