الجزار: سحب الأعمال من الشركات المتقاعسة في تنفيذ سكن لكل المصريين

(MENAFN
- Al-Borsa News) التأكيد على ضرورة المتابعة الدورية لمراحل التنفيذ للالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الوحدات
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، اجتماعا موسعاً لمتابعة موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين” بمحورى منخفضى ومتوسطى الدخل، بالمحافظات والمدن الجديدة.
وأكد وزير الإسكان، على ضرورة المتابعة الحثيثة والدورية لجميع مراحل التنفيذ، من أجل الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الوحدات ومختلف الأعمال بأعلى جودة، حتى يتم تسليم تلك الوحدات لمستحقيها، فى أفضل صورة حضارية تليق بالمواطن المصرى، مشدداً على عدم التهاون مع المقاولين، سواءً فى معدلات التنفيذ وكذا جودة التشطيبات.
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كما شدد على عدم التهاون مع شركات المقاولات المتقاعسة عن التنفيذ، وعدم التهاون في جودة تنفيذ التشطيبات، وسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة، وإسنادها لشركات أخرى جادة، من أجل الإسراع بإنهاء المشروع، وتسليم الوحدات لمستحقيها، موجهاً بعقد اجتماعات دورية لمتابعة موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية.
واستعرض الوزير، الموقف التنفيذى التفصيلى لوحدات المبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين” بالمحافظات والمدن الجديدة، حيث تم وجار تنفيذ 870 ألف وحدة، وجار إسناد تنفيذ 130 ألف وحدة أخرى، بالإضافة إلى استعراض موقف تنفيذ نحو 25 ألف وحدة بـ”الإسكان الأخضر”، بمدن (العبور الجديدة – العاشر من رمضان – حدائق العاصمة – أسوان الجديدة).
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