الجزار: سحب الأعمال من الشركات المتقاعسة في تنفيذ سكن لكل المصريين

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، اجتماعا موسعاً لمتابعة موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين” بمحورى منخفضى ومتوسطى الدخل، بالمحافظات والمدن الجديدة.

وأكد وزير الإسكان، على ضرورة المتابعة الحثيثة والدورية لجميع مراحل التنفيذ، من أجل الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الوحدات ومختلف الأعمال بأعلى جودة، حتى يتم تسليم تلك الوحدات لمستحقيها، فى أفضل صورة حضارية تليق بالمواطن المصرى، مشدداً على عدم التهاون مع المقاولين، سواءً فى معدلات التنفيذ وكذا جودة التشطيبات.

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كما شدد على عدم التهاون مع شركات المقاولات المتقاعسة عن التنفيذ، وعدم التهاون في جودة تنفيذ التشطيبات، وسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة، وإسنادها لشركات أخرى جادة، من أجل الإسراع بإنهاء المشروع، وتسليم الوحدات لمستحقيها، موجهاً بعقد اجتماعات دورية لمتابعة موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية.

واستعرض الوزير، الموقف التنفيذى التفصيلى لوحدات المبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين” بالمحافظات والمدن الجديدة، حيث تم وجار تنفيذ 870 ألف وحدة، وجار إسناد تنفيذ 130 ألف وحدة أخرى، بالإضافة إلى استعراض موقف تنفيذ نحو 25 ألف وحدة بـ”الإسكان الأخضر”، بمدن (العبور الجديدة – العاشر من رمضان – حدائق العاصمة – أسوان الجديدة).