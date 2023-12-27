ارتفاع سهم سوفت بنك بعد حصولها على أسهم بقيمة 7.6 مليار دولار في تي موبايل

MENAFN - Al-Borsa News) صعد سهم“سوفت بنك جروب” خلال تعاملات اليوم الأربعاء بعدما حصلت على أسهم بقيمة 7.6 مليار دولار في شركة“تي-موبايل يو إس”، كجزء من اتفاق أبرمته عند اندماج شركة الاتصالات مع منافستها“سبرينت” عام 2020.

وأعلنت الشركة اليابانية أمس أنها ستحصل على 48.751 مليون سهم في“تي-موبايل يو إس” بدون تكلفة إضافية، بعدما لبى السهم شروطاً محددة في الاتفاق المبرم مع“سبرينت” المملوكة لـ“سوفت بنك”.

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وأغلق سهم المجموعة الاستثمارية تعاملات بورصة طوكيو الأربعاء مرتفعًا 4.23% عند 6357 ينًا، بعدما صعد في وقت سابق خلال الجلسة بحوالي 7%، في أكبر وتيرة صعود منذ يونيو.

جدير بالذكر أن صفقة الاندماج بين“تي موبايل” و”سبرينت” كانت واحدة من أكبر الصفقات التي تشهدها الصناعة على الإطلاق، إذ بلغت قيمتها 37 مليار دولار تقريبًا.





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