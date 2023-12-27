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ارتفاع سهم سوفت بنك بعد حصولها على أسهم بقيمة 7.6 مليار دولار في تي موبايل

12/27/2023 4:15:09 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) صعد سهم“سوفت بنك جروب” خلال تعاملات اليوم الأربعاء بعدما حصلت على أسهم بقيمة 7.6 مليار دولار في شركة“تي-موبايل يو إس”، كجزء من اتفاق أبرمته عند اندماج شركة الاتصالات مع منافستها“سبرينت” عام 2020.

وأعلنت الشركة اليابانية أمس أنها ستحصل على 48.751 مليون سهم في“تي-موبايل يو إس” بدون تكلفة إضافية، بعدما لبى السهم شروطاً محددة في الاتفاق المبرم مع“سبرينت” المملوكة لـ“سوفت بنك”.

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وأغلق سهم المجموعة الاستثمارية تعاملات بورصة طوكيو الأربعاء مرتفعًا 4.23% عند 6357 ينًا، بعدما صعد في وقت سابق خلال الجلسة بحوالي 7%، في أكبر وتيرة صعود منذ يونيو.

جدير بالذكر أن صفقة الاندماج بين“تي موبايل” و”سبرينت” كانت واحدة من أكبر الصفقات التي تشهدها الصناعة على الإطلاق، إذ بلغت قيمتها 37 مليار دولار تقريبًا.


المصدر:

MENAFN27122023000202011048ID1107660777

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