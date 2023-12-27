ارتفاع سهم سوفت بنك بعد حصولها على أسهم بقيمة 7.6 مليار دولار في تي موبايل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
صعد سهم“سوفت بنك جروب” خلال تعاملات اليوم الأربعاء بعدما حصلت على أسهم بقيمة 7.6 مليار دولار في شركة“تي-موبايل يو إس”، كجزء من اتفاق أبرمته عند اندماج شركة الاتصالات مع منافستها“سبرينت” عام 2020.
وأعلنت الشركة اليابانية أمس أنها ستحصل على 48.751 مليون سهم في“تي-موبايل يو إس” بدون تكلفة إضافية، بعدما لبى السهم شروطاً محددة في الاتفاق المبرم مع“سبرينت” المملوكة لـ“سوفت بنك”.
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وأغلق سهم المجموعة الاستثمارية تعاملات بورصة طوكيو الأربعاء مرتفعًا 4.23% عند 6357 ينًا، بعدما صعد في وقت سابق خلال الجلسة بحوالي 7%، في أكبر وتيرة صعود منذ يونيو.
جدير بالذكر أن صفقة الاندماج بين“تي موبايل” و”سبرينت” كانت واحدة من أكبر الصفقات التي تشهدها الصناعة على الإطلاق، إذ بلغت قيمتها 37 مليار دولار تقريبًا.
المصدر:
MENAFN27122023000202011048ID1107660777
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