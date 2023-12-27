نوفاك: من المتوقع تراوح خام برنت بين 80 و85 دولارًا للبرميل في العام المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ذكر“ألكسندر نوفاك” نائب رئيس الوزراء الروسي أن روسيا تحافظ على التزامها المتعلق بخفض إمدادات النفط، مع ضمان التطوير بصناعتها النفطية، وذلك وفقًا لما نقلته“رويترز”.
ولكن عن توقعاته لأسعار النفط للعام المقبل، أوضح“نوفاك” أن روسيا وغيرها من الدول المنتجة لا تستهدف أي سعر محدد للخام.
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وأشار إلى أن المحللين يتوقعون تراوح سعر خام برنت بين 80 و85 دولارًا للبرميل في 2024.
المصدر:
MENAFN27122023000202011048ID1107660776
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