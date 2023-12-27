نوفاك: من المتوقع تراوح خام برنت بين 80 و85 دولارًا للبرميل في العام المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) ذكر“ألكسندر نوفاك” نائب رئيس الوزراء الروسي أن روسيا تحافظ على التزامها المتعلق بخفض إمدادات النفط، مع ضمان التطوير بصناعتها النفطية، وذلك وفقًا لما نقلته“رويترز”.

ولكن عن توقعاته لأسعار النفط للعام المقبل، أوضح“نوفاك” أن روسيا وغيرها من الدول المنتجة لا تستهدف أي سعر محدد للخام.

موضوعاتخسائر كبيرة خلال 2023 للمراهنين على أسهم“الرخاء المشترك” بي واي دي تحصل على رخصة لاختبارات القيادة الذاتية على الطرق السريعة استقرار المؤشرات الأوروبية في المستهل مع ارتفاع أسهم التكنولوجيا

وأشار إلى أن المحللين يتوقعون تراوح سعر خام برنت بين 80 و85 دولارًا للبرميل في 2024.





المصدر: