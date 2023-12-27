Wednesday, 27 December 2023 01:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نوفاك: من المتوقع تراوح خام برنت بين 80 و85 دولارًا للبرميل في العام المقبل

12/27/2023 4:15:08 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ذكر“ألكسندر نوفاك” نائب رئيس الوزراء الروسي أن روسيا تحافظ على التزامها المتعلق بخفض إمدادات النفط، مع ضمان التطوير بصناعتها النفطية، وذلك وفقًا لما نقلته“رويترز”.

ولكن عن توقعاته لأسعار النفط للعام المقبل، أوضح“نوفاك” أن روسيا وغيرها من الدول المنتجة لا تستهدف أي سعر محدد للخام.

موضوعات متعلقة خسائر كبيرة خلال 2023 للمراهنين على أسهم“الرخاء المشترك” بي واي دي تحصل على رخصة لاختبارات القيادة الذاتية على الطرق السريعة استقرار المؤشرات الأوروبية في المستهل مع ارتفاع أسهم التكنولوجيا

وأشار إلى أن المحللين يتوقعون تراوح سعر خام برنت بين 80 و85 دولارًا للبرميل في 2024.


المصدر:

MENAFN27122023000202011048ID1107660776

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث