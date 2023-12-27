الملتقى العربي تتخارج من المتحدة للاستثمارات بـ38.8 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تخارجت شركة الملتقى العربي للاستثمارات، من كامل مساهمتها في شركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري بقيمة 38.8 مليون جنيه.
وباعت الشركة 1.22 مليون سهم والتي تمثل كامل مساهمتها في المتحدة للاستثمارات، بسعر 31.8 جنيه للسهم الواحد بإجمالي قيمة 38.8 مليون جنيه.
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وأضافت الشركة أنها بذلك حققت أرباح تخارج بلغت 35.5 مليون جنيه.
وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات، على بيع كامل مساهمتها في شركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري إلى شركة ألماظة للتنمية العقارية بقيمة 38.9 مليون جنيه.
وتم بيع 1.22 مليون سهم بسعر 31.8 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 38.86 مليون جنيه.
واعتمدت العمومية شراء 24.3 مليون سهم بسعر 1.03 جنيه للسهم بإجمالي 25 مليون جنيه في شركة إسبيدشن للاستثمارات بجمهورية موريشوس من شركة ألماظة للتنمية العقارية.
وكانت وافقت شركة الملتقى العربي للاستثمارات على بيع كامل مساهمتها في شركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري إلى شركة ألماظة للتنمية العقارية، رهناً بموافقة عمومية الشركة لكونه عقد معاوضة.
وأوضحت الشركة، أنه سيتم بيع 1.22 مليون سهم من المتحدة للاستثمارات بسعر 31.8 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 38.8 مليون جنيه.
كما قررت الشركة شراء 24.34 مليون سهم من شركة إكسبيدشن للاستثمارات بسعر 1.026 جنيه للسهم بإجمالي قيمة 25 مليون جنيه، والعرض على العمومية لأنه عقد معاوضة.
وتراجعت أرباح شركة الملتقى العربي للاستثمارات بنسبة 76% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 24.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 102.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل 539.7 مليون جنيه، مقابل 359.3 مليون جنيه في النصف المقارن من 2022.
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