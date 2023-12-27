الملتقى العربي تتخارج من المتحدة للاستثمارات بـ38.8 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) تخارجت شركة الملتقى العربي للاستثمارات، من كامل مساهمتها في شركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري بقيمة 38.8 مليون جنيه.

وباعت الشركة 1.22 مليون سهم والتي تمثل كامل مساهمتها في المتحدة للاستثمارات، بسعر 31.8 جنيه للسهم الواحد بإجمالي قيمة 38.8 مليون جنيه.

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وأضافت الشركة أنها بذلك حققت أرباح تخارج بلغت 35.5 مليون جنيه.

وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات، على بيع كامل مساهمتها في شركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري إلى شركة ألماظة للتنمية العقارية بقيمة 38.9 مليون جنيه.

وتم بيع 1.22 مليون سهم بسعر 31.8 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 38.86 مليون جنيه.

واعتمدت العمومية شراء 24.3 مليون سهم بسعر 1.03 جنيه للسهم بإجمالي 25 مليون جنيه في شركة إسبيدشن للاستثمارات بجمهورية موريشوس من شركة ألماظة للتنمية العقارية.

وكانت وافقت شركة الملتقى العربي للاستثمارات على بيع كامل مساهمتها في شركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري إلى شركة ألماظة للتنمية العقارية، رهناً بموافقة عمومية الشركة لكونه عقد معاوضة.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم بيع 1.22 مليون سهم من المتحدة للاستثمارات بسعر 31.8 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 38.8 مليون جنيه.

كما قررت الشركة شراء 24.34 مليون سهم من شركة إكسبيدشن للاستثمارات بسعر 1.026 جنيه للسهم بإجمالي قيمة 25 مليون جنيه، والعرض على العمومية لأنه عقد معاوضة.

وتراجعت أرباح شركة الملتقى العربي للاستثمارات بنسبة 76% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 24.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 102.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل 539.7 مليون جنيه، مقابل 359.3 مليون جنيه في النصف المقارن من 2022.