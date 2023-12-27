عمومية الكابلات الكهربائية تُقر تخفيض رأسمال عبر إعدام أسهم الخزينة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الكابلات الكهربائية المصرية، على تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع للشركة.
وأوضحت الشركة أنه سيتم تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من 680.9 مليون جنيه إلى 662.7 مليون جنيه بتخفيض قدره 18.22 مليون جنيه، عن طريق إعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 91.1 مليون سهم.
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كما وافقت العمومية على تعديل المواد 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة الكابلات الكهربائية المصرية بشأن السير في إجراءات تخفيض رأس المال.
ويتضمن تقرير الافصاح تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من خلال إعدام أسهم الخزينة لعد91.1 مليون سهم باجمالي قيمة 18.22 مليون جنيه.
وبذلك يصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد التخفيض 662.7 مليون جنيه، وعدد أسهم الشركة 3.31 مليار سهم.
وتضاعفت أرباح شركة الكابلات الكهربائية المصرية، 2.6 مرة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 955.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 263.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 5.89 مليار جنيه، مقابل 3.9 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2022.
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