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عمومية الكابلات الكهربائية تُقر تخفيض رأسمال عبر إعدام أسهم الخزينة

12/27/2023 4:15:08 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الكابلات الكهربائية المصرية، على تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع للشركة.

وأوضحت الشركة أنه سيتم تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من 680.9 مليون جنيه إلى 662.7 مليون جنيه بتخفيض قدره 18.22 مليون جنيه، عن طريق إعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 91.1 مليون سهم.

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كما وافقت العمومية على تعديل المواد 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.

وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة الكابلات الكهربائية المصرية بشأن السير في إجراءات تخفيض رأس المال.

ويتضمن تقرير الافصاح تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من خلال إعدام أسهم الخزينة لعد91.1 مليون سهم باجمالي قيمة 18.22 مليون جنيه.

وبذلك يصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد التخفيض 662.7 مليون جنيه، وعدد أسهم الشركة 3.31 مليار سهم.

وتضاعفت أرباح شركة الكابلات الكهربائية المصرية، 2.6 مرة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 955.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 263.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 5.89 مليار جنيه، مقابل 3.9 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

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