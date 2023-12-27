استقرار المؤشرات الأوروبية في المستهل مع ارتفاع أسهم التكنولوجيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقرت غالبية الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء عقب العودة من عطلة نهاية أسبوع مطولة، في ظل الأداء القوي للأسواق العالمية مع اقتراب بداية العام الجديد.
واستقر مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 477 نقطة، وسط ارتفاع أسهم قطاع التكنولوجيا 0.6%.
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وصعد مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.23% إلى 7715 نقطة، واستقر“داكس” الألماني بنسبة عند 16707 نقاط، كما استقر“كاك” الفرنسي عند 7565 نقطة.
ويعد مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي مرتفعاً بنسبة 12.41% منذ بداية هذا العام، بفارق طفيف عن المستوى القياسي الذي حققه في نوفمبر من عام 2021 عند 483 نقطة.
المصدر:
MENAFN27122023000202011048ID1107660772
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