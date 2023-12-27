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استقرار المؤشرات الأوروبية في المستهل مع ارتفاع أسهم التكنولوجيا

12/27/2023 4:15:07 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) استقرت غالبية الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء عقب العودة من عطلة نهاية أسبوع مطولة، في ظل الأداء القوي للأسواق العالمية مع اقتراب بداية العام الجديد.

واستقر مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 477 نقطة، وسط ارتفاع أسهم قطاع التكنولوجيا 0.6%.

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وصعد مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.23% إلى 7715 نقطة، واستقر“داكس” الألماني بنسبة عند 16707 نقاط، كما استقر“كاك” الفرنسي عند 7565 نقطة.

ويعد مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي مرتفعاً بنسبة 12.41% منذ بداية هذا العام، بفارق طفيف عن المستوى القياسي الذي حققه في نوفمبر من عام 2021 عند 483 نقطة.


المصدر:

MENAFN27122023000202011048ID1107660772

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