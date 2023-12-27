Wednesday, 27 December 2023 01:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بي واي دي تحصل على رخصة لاختبارات القيادة الذاتية على الطرق السريعة

12/27/2023 4:15:07 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) حصلت صانعة السيارات الصينية“بي واي دي” على رخصة مشروطة لإجراء اختبارات القيادة الذاتية من المستوى الثالث على الطرق السريعة.

وقالت“بي واي دي” في بيان عبر حسابها الرسمي في منصة“ويبو” اليوم الأربعاء، إنها حصلت على رخصة الاختبارات المشروطة، والتي تعد الأولى من نوعها في الصين؛ في يوليو الماضي.

موضوعات متعلقة خسائر كبيرة خلال 2023 للمراهنين على أسهم“الرخاء المشترك” استقرار المؤشرات الأوروبية في المستهل مع ارتفاع أسهم التكنولوجيا نوفاك: من المتوقع تراوح خام برنت بين 80 و85 دولارًا للبرميل في العام المقبل

وأعلنت“بي واي دي” في وقت سابق من الشهر الحالي عن حصولها على رخصة لإجراء اختبارات القيادة الذاتية من المستوى الثالث على الطرق السريعة في شنغهاي، بينما أعلنت“مرسيدس” عزمها إجراء ذات الاختبارات على الطرق المخصصة لهذا الغرض في بكين.

ويذكر أن العلامة التجارية للسيارات الكهربائية“آي إم موتورز” التابعة لـ“سايك موتور – SAIC Motor” الصينية، تقدمت بطلب لوزارة الصناعة للموافقة على إنتاج سيارات القيادة الذاتية من الجيل الثالث.


المصدر:

MENAFN27122023000202011048ID1107660771

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث