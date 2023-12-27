بي واي دي تحصل على رخصة لاختبارات القيادة الذاتية على الطرق السريعة

MENAFN - Al-Borsa News) حصلت صانعة السيارات الصينية“بي واي دي” على رخصة مشروطة لإجراء اختبارات القيادة الذاتية من المستوى الثالث على الطرق السريعة.

وقالت“بي واي دي” في بيان عبر حسابها الرسمي في منصة“ويبو” اليوم الأربعاء، إنها حصلت على رخصة الاختبارات المشروطة، والتي تعد الأولى من نوعها في الصين؛ في يوليو الماضي.

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وأعلنت“بي واي دي” في وقت سابق من الشهر الحالي عن حصولها على رخصة لإجراء اختبارات القيادة الذاتية من المستوى الثالث على الطرق السريعة في شنغهاي، بينما أعلنت“مرسيدس” عزمها إجراء ذات الاختبارات على الطرق المخصصة لهذا الغرض في بكين.

ويذكر أن العلامة التجارية للسيارات الكهربائية“آي إم موتورز” التابعة لـ“سايك موتور – SAIC Motor” الصينية، تقدمت بطلب لوزارة الصناعة للموافقة على إنتاج سيارات القيادة الذاتية من الجيل الثالث.





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