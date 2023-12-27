بي واي دي تحصل على رخصة لاختبارات القيادة الذاتية على الطرق السريعة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حصلت صانعة السيارات الصينية“بي واي دي” على رخصة مشروطة لإجراء اختبارات القيادة الذاتية من المستوى الثالث على الطرق السريعة.
وقالت“بي واي دي” في بيان عبر حسابها الرسمي في منصة“ويبو” اليوم الأربعاء، إنها حصلت على رخصة الاختبارات المشروطة، والتي تعد الأولى من نوعها في الصين؛ في يوليو الماضي.
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وأعلنت“بي واي دي” في وقت سابق من الشهر الحالي عن حصولها على رخصة لإجراء اختبارات القيادة الذاتية من المستوى الثالث على الطرق السريعة في شنغهاي، بينما أعلنت“مرسيدس” عزمها إجراء ذات الاختبارات على الطرق المخصصة لهذا الغرض في بكين.
ويذكر أن العلامة التجارية للسيارات الكهربائية“آي إم موتورز” التابعة لـ“سايك موتور – SAIC Motor” الصينية، تقدمت بطلب لوزارة الصناعة للموافقة على إنتاج سيارات القيادة الذاتية من الجيل الثالث.
المصدر:
MENAFN27122023000202011048ID1107660771
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