مشتريات المصريين والأجانب تقود البورصة للصعود 0.25%

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تداولات جلسة اليوم الأربعاء، وسط صافي شراء من المصريين والأجانب بقيمة 1.5 مليون جنيه و1.3 مليون جنيه.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 24055 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.10% ليصل إلى مستوى 5349 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 7677 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.31% ليصل لمستوى 29090 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 70.7 مليون جنيه، من خلال تداول 29.5 مليون سهم، بتنفيذ 3.2 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 143 شركة مقيدة، ارتفع منها 26 سهمًا، وتراجع 6 سهم٫ في حين لم تتغير أسعار 111 سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.67 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 1.5 مليون جنيه، و1.3 مليون جنيه فيما توجه العرب نحو البيع بصافي قيمة 2.9 مليون جنيه على التوالى.