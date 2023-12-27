مشتريات المصريين والأجانب تقود البورصة للصعود 0.25%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تداولات جلسة اليوم الأربعاء، وسط صافي شراء من المصريين والأجانب بقيمة 1.5 مليون جنيه و1.3 مليون جنيه.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 24055 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.10% ليصل إلى مستوى 5349 نقطة.
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كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 7677 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.31% ليصل لمستوى 29090 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 70.7 مليون جنيه، من خلال تداول 29.5 مليون سهم، بتنفيذ 3.2 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 143 شركة مقيدة، ارتفع منها 26 سهمًا، وتراجع 6 سهم٫ في حين لم تتغير أسعار 111 سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.67 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 1.5 مليون جنيه، و1.3 مليون جنيه فيما توجه العرب نحو البيع بصافي قيمة 2.9 مليون جنيه على التوالى.
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