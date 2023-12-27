خسائر كبيرة خلال 2023 للمراهنين على أسهم الرخاء المشترك

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت خلال 2023 قيمة حيازات المستثمرين الذين اقتنعوا قبل سنتين بفكرة أن أسهم شركات البضائع الاستهلاكية والطاقة الخضراء في الصين ستستفيد بطريقة كبيرة من الأولويات الاقتصادية الجديدة التي أعلنها الرئيس الصيني شي جين بينغ.

هبطت أسهم شركة توزيع السيارات“تشاينا ميدونغ أوتو هولدينغز”، وشركة تصنيع الملابس الرياضية“لي نينغ”، وشركة تصنيع أنظمة تخزين الطاقة“بيلون تكنولوجيز” 68% على الأقل خلال 2023، ما يضعها بين أسوأ الأسهم أداء في مؤشر“إم إس سي آي” لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ الذي يضم أكثر من 1500 شركة.

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كان يُنظر للأسهم من هذه النوعية باعتبارها ملاذات آمنة وسط حملات تنظيمية صارمة للحكومة الصينية لأنها تواكب أولويات سياسة شي الاقتصادية بما فيها حملة“الرخاء المشترك” لتضييق فجوة الثروة، علاوة على تطوير قطاع الطاقة المتجددة. وعوضاً عن ذلك، تكبدوا خسائر هائلة جراء تعثر تعافي الصين من عمليات الإغلاق المرتبطة بوباء كوفيد، وتفاقم أزمة العقارات ما أضعف من ثقة المستثمرين.

“الرخاء المشترك”

أوضح باراس أناند، كبير مسؤولي الاستثمار في“أرتيميس إنفستمنت مانجمنت” (Artemis Investment Management) في لندن، الذي يدير أصولاً تعادل 29 مليار دولار تقريباً:“ينبغي على المستثمرين التخلي عن الأفكار الضيقة والنظر بدلاً من ذلك إلى جودة النشاط الأساسي للشركات وقيمتها الجوهرية، وسيكون هذا مؤشراً أكثر موثوقية للعوائد المستقبلية. ومجرد التركيز على الرخاء المشترك بوصفه الفكرة الأساسية أثبت أن له مخاطره الخاصة به”.

لم يكن من المنتظر أن ينتهي الأمر على هذا النحو. في أواخر 2021، حددت شركة“غولدمان ساكس غروب” 50 سهماً صينياً توقعت أنها ستستفيد من حملة“الرخاء المشترك” الخاصة بشي، بما فيها شركة“لي نينغ” و”لونجي غرين إنرجي تكنولوجي”.

عوضاً عن ذلك، كانوا من بين أصحاب الأداء الضعيف البارزين للعام الحالي، إذ قلص تعثر سوق العقارات وحالة عدم اليقين إزاء الوظائف من الإنفاق الاستهلاكي. في غضون ذلك، هبطت أسهم شركات مصادر الطاقة المتجددة جراء زيادة المعروض من المعدات وتراجع أسعار المعادن الحيوية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ينتمي 8 من أكبر 10 خاسرين في مؤشر“إم إس سي آي” لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى قطاعات شركات البضائع الاستهلاكية أو مصادر الطاقة المتجددة الصينية هذا العام، والاثنان الآخران هما من شركات قطاع العقارات الصيني.

صعود بفضل الابتكار

على الصعيد الإيجابي، صعدت أسهم شركة تصنيع الهواتف الذكية“شاومي” وموردو شركة“هواوي تكنولوجيز”، إذ انجذب المستثمرون إلى ابتكاراتهم. حققت أسهم شركات أشباه الموصلات الصينية أداء جيداً أيضاً، حيث ضخت الحكومة الأموال في القطاع بعد القيود الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا.

أوضح هيرالد فان دير ليندي، رئيس وحدة استراتيجية الأسهم الآسيوية في“إتش إس بي سي” في هونغ كونغ:“ينظر غالبية المستثمرين الذين أتحدث إليهم في مناطق النمو على غرار شركات تصنيع المعدات الذين هم مفتاح التحول القائم على التكنولوجيا فائقة التطور في الصين. لكن الرخاء المشترك لا يُترجم تلقائياً إلى نمو أسرع للشركات المدرجة بالبورصة”.





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