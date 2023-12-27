530 مليون دولار عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات للربع الثالث من العام 2023

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أظهرت أحدث مسوح الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، صدرت نتائجها، اليوم الأربعاء، استمرار العجز الجاري في ميزان المدفوعات الفلسطيني إلى 530 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2023.

وعزا " الإحصاء" وسلطة النقد" استمرار هذا العجز في الحساب الجاري إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي البالغ 2 مليار دولار، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات البالغ 317 مليون دولار.

وبينت وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 320 مليون دولار، نتيجة للفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 213 مليون دولار، في المقابل سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد ارتفاعا مقداره 23 مليون دولار خلال الربع الثالث مقارنة مع ارتفاع مقداره 37 مليون دولار في الربع السابق من العام الماضي.

ولفتت النتائج إلى أن حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) سجل فائضا مقداره 1.182 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام 2023، إذ كانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 1.084 مليون دولار السبب الرئيس في فائض حساب الدخل بارتفاع بلغت نسبته 19% مقارنة بالربع السابق، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 110 مليون دولار ونتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية.

وسجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 605 مليون دولار أمريكي، حيث شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 16% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 84%. ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 10% فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.