الذهب يستقر في ظل تداول ضعيف ورهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، في ظل حجم تداول ضعيف وتوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في الربع الأول من 2024 وضعف الدولار بشكل عام.
ومن المرجح أن يشهد الأسبوع تداولات ضعيفة في ظل قضاء المتداولين في أنحاء العالم لعطلات حتى بداية العام الجديد.
واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2066.86 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0150 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.4 بالمئة إلى 2078.20 دولارا للأوقية.
(رويترز)
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