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الذهب يستقر في ظل تداول ضعيف ورهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية

12/27/2023 4:13:37 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، في ظل حجم تداول ضعيف وتوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في الربع الأول من 2024 وضعف الدولار بشكل عام.

ومن المرجح أن يشهد الأسبوع تداولات ضعيفة في ظل قضاء المتداولين في أنحاء العالم لعطلات حتى بداية العام الجديد.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2066.86 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0150 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.4 بالمئة إلى 2078.20 دولارا للأوقية.

(رويترز)


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