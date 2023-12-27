حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيا

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN - توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأربعاء، صافيا إلى غائم جزئي ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ويميل إلى الدفء في بقية المناطق، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا في معظم المناطق باردا نسبيا في أريحا والأغوار، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأضافت دائرة الأرصاد أن الجو يكون يوم غد الخميس غائما جزئيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويبقى الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ويميل إلى الدفء في بقية المناطق، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم السبت المقبل غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويبقى الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ويميل إلى الدفء في بقية المناطق، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



