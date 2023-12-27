"سي إم إيه-سي جي إم" الفرنسية للشحن تضع استراتيجية لتعزيز تدفقاتها البحرية في قناة السويس

(MENAFN
) كشفت الشركة البحرية الفرنسية "سي إم إيه سي جي إم" عن خطة دقيقة تهدف إلى تعزيز تدفقاتها البحرية عبر الممرات الحيوية لقناة السويس, وأشار المتحدث الرسمي لشركة "سي إم إيه سي جي إم" إلى التغييرات في الملاحة التي شهدتها بعض السفن مؤخرًا عبر البحر الأحمر, ويأتي هذا التحول الاستراتيجي، كما شرح المتحدث عن الشركة، نتيجة لتحليل شامل للظروف الأمنية الحالية، مؤكدًا التزام الشركة البحرية الراسخ بضمان سلامة وأمان طاقمها والعاملين البحريين.
في حين أكدت الشركة البحرية الفرنسية "سي إم إيه سي جي إم" فيما يتعلق بخطط الشركة المستقبلية, على استراتيجيتها لتعزيز تدفقات سفنها تدريجيًا داخل قناة السويس, ويعكس هذه النهج المستقبلي التزام الشركة الراسخ بالاستفادة القصوى من الممرات البحرية الرئيسية مع التعامل مع تعقيدات التجارة العالمية. وبجانب هذه الأهداف، تؤكد الشركة الفرنسية "سي إم إيه سي جي إم" على التزامها بنظام مراقبة صارم، مضمونًا تقييمًا مستمرًا للوضع الأمني. وتمكن هذه الرقابة الاستباقية الشركة من التكيف السريع وضبط استراتيجياتها بمرونة استجابةً للتحديات الناشئة أو التغييرات الجيوسياسية أو الأحداث الغير متوقعة التي قد تؤثر على الأنشطة البحرية في المنطقة.
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