مجالات الاتصالات في الصين تظهر نموًا قويًا معززاَ بالمبادرات الجديدة

(MENAFN
) أظهرت البيانات الرسمية من وزارة الصناعة والمعلوماتية الصينية اتجاه نمو واعد في قطاع الاتصالات في الصين خلال الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2023, ويُعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى ظهور وتنوع الفرص التجارية الجديدة, كما ذُكر في وكالة الأنباء الصينية المرتبطة بالدولة، "شينخوا"، تمكنت الشركات التي تعمل في هذا القطاع من جمع إيرادات قدرها 1.55 تريليون يوان، ما يعادل تقريبًا 218 مليار دولار، مما يمثل زيادة ملحوظة بنسبة 6.9 في المئة مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.
كذلك يعد وجود العمالقة الثلاثة للاتصالات في الصين - الاتصالات الصينية، وموبايل الصين، ويونيكوم الصين - عاملًا رئيسيًا في هذا النمو, اذ سجلت هذه الشركات الرائدة زيادة ملحوظة في الإيرادات المستمدة من المشروعات الجديدة، بنسبة نمو سنوية قدرها 20.1 في المئة، مما أسفر عن جمع إيرادات إجمالية قدرها 332.6 مليار يوان. وهذا التوسع في المجالات الناشئة أسهم بشكل كبير في تعزيز الأداء المالي العام لقطاع الاتصالات بمقدار إضافي قدره 3.8 نقطة في المئة.
في حين ابرزت قطاعات مثل الحوسبة السحابية والبيانات الكبيرة تحديداَ، نسب نمو مبهرة بلغت 39.7 في المئة و43.3 في المئة على التوالي مقارنة بالعام السابق, وعلاوة على ذلك، ظلت خدمات الإنترنت عالي السرعة قوية، حيث حققت هذه الشركات الثلاثة إيرادات قدرها 240.4 مليار يوان، مما يعكس معدل نمو سنوي قدره 8.5 في المئة.
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