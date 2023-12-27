ارتفاع أسعار الغذاء تدفع لتكثيف زراعة المحاصيل الأساسية حول العالم

(MENAFN
) في الآونة الأخيرة، دفع ارتفاع أسعار الغذاء الفلاحين حول العالم لتكثيف زراعة المحاصيل الأساسية مثل الحبوب والبذور الزيتية, ومع اقترابنا من عام 2024، يتوقع المستهلكون نقصًا محتملاً بسبب مجموعة من العوامل، منها تأثير ظاهرة النينيو المناخية، وقيود التصدير، والتركيز المتزايد على إنتاج الوقود الحيوي. تتوقع الخبراء والتجار انخفاضًا في أسعار المحاصيل الرئيسية مثل القمح والذرة والصويا في عام 2023.
كما يأتي هذا الانخفاض المتوقع بعد فترة من الزيادة القوية في الأسعار، نتيجة عوامل مثل الحصاد الوفير من مناطق حوض البحر الأسود والمخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي المحتمل. وعلى الرغم من هذه الاتجاهات، يظل السوق متقلبًا، مما يجعله عرضة للانقطاعات غير المتوقعة التي قد تؤدي إلى تصاعد أسعار الغذاء في العام المقبل.
كذلك يعتبر تأثير ظاهرة النينيو مقلقًا بشكل خاص للزراعة، خصوصًا في المناطق الآسيوية, وهذه الظاهرة الجوية، المميزة بظروف الجفاف، من المتوقع أن تستمر حتى أوائل عام 2024. ونتيجة لذلك، تواجه المحاصيل الأساسية مثل الأرز والقمح وزيت النخيل تحديات في الإنتاج والتوافر في المناطق الرئيسية للتصدير والاستيراد.
في حين يتوقع الخبراء تقلصًا ملموسًا في إنتاج الأرز في آسيا خلال النصف الأول من عام 2024 بسبب الظروف الزراعية الجافة المنتشرة وانخفاض طاقات الخزانات المائية، مما يقلل من الإنتاج الزراعي, وكإشارة إلى العواقب الواقعية، تعاني سلسلة إمداد الأرز العالمية بالفعل من الضغوط، مما دفع الهند، كواحدة من أبرز مصدري الأرز في العالم، إلى فرض قيود على تصدير الأرز ردًا على التحديات التي واجهت إنتاجها بسبب الانقطاعات الجوية المرتبطة بظاهرة النينيو.
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