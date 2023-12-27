الصين تخطط لتعزيز نمو الصناعة الوطنية في 2024

(MENAFN
) وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين قدمت خططًا طموحة لتعزيز نمو الصناعة الوطنية في العام المقبل، مستفيدة من التعافي الاقتصادي المستقر الحالي, وأطلق تاو تشينغ، الذي يرأس قسم العمليات والإشراف والتنسيق ضمن الوزارة، خطة مفصلة تهدف إلى تعزيز الصناعات الأساسية. أكد تشينغ على التزام الصين بتعزيز التطور المستمر للقطاعات الحيوية والتقدم في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتوسيع حاجات السوق، وتمكين المؤسسات الصناعية من تقليل التكاليف.
كما تتماشى هذه الاستراتيجية مع الملاحظات التي أدلى بها وكالة الأنباء الرسمية "شينخوا"، التي أبرزت التقدم المستمر في قطاع الصناعة في الصين منذ بداية العام. على الرغم من التقلبات في السوق، وتعطي الإجراءات السياسية المدروسة نتائج إيجابية، مما يعزز من أسس الصناعة في الصين.
كذلك أكد شي زيون، الذي يرأس قسم تطوير المعلومات والاتصالات، فيما يتعلق بطموحات الصين التكنولوجية، على الخطط الواسعة النطاق في قطاع الاتصالات. وجاء في صلب هذه الاستراتيجية تنفيذ سريع وتوسيع الشبكات من الجيل الخامس والبنية التحتية البصرية ذات السرعة العالية في جميع أنحاء الصين. وعلاوة على ذلك، تظل الصين مصممة على مواصلة الابتكارات الرائدة، خاصة فيما يتعلق بالأجهزة التكنولوجية الأساسية، مما يشير إلى رغبتها الشاملة في قيادة والابتكار على الساحة التكنولوجية الدولية.
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