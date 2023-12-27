روسيا تتوقع عجز محتمل في الميزانية يقدر بحوالي 31.6 مليار دولار

(MENAFN
) في إعلان حديث، كشف أنطون سيلوانوف، وزير المالية الروسي، عن توقعات تشير إلى عجز محتمل في الميزانية يقدر بحوالي 2.9 تريليون روبل للعام 2023, وبالنسبة للعملة الدولية، يعادل ذلك ما يقرب من 31.6 مليار دولار, وبالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، يمثل هذا العجز المتوقع حوالي 1.5 في المئة.
كما أكد سيلوانوف في إعلان شفاف على التلفزيون الحكومي، أن الإنفاق الحكومي والإيرادات تجاوزا التوقعات الأولية، لكن التوازن المالي ظل مطابقًا لما كان متوقعًا, وأوضح أن التوقعات الأولية كانت تشير إلى عجز في الميزانية بنسبة 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ولكن، بفضل الأداء الاقتصادي الروسي القوي، يُتوقع أن يكون العجز أقل من المتوقع.
في حين ألقى سيلوانوف الضوء في تفاصيل مالية أعمق، على تدابير معينة زادت من الإيرادات العامة للبلاد، ومنها الضرائب المتخصصة التي فرضت على الشركات الكبيرة، حيث تم جمع حوالي 315 مليار روبل، ما يعادل 3.44 مليار دولار. وهذا قد أعطى دفعة قوية للإيرادات العامة للدولة. لكن، في سياق التخطيط المالي الاستراتيجي، ألمح سيلوانوف إلى تعديلات محتملة في استثمارات الحكومة المصرفية، مع التفكير في خفض حصتها الكبيرة في بعض البنوك التي تمتلك فيها نفوذًا كبيرًا، مع استثناء سبيربانك، المؤسسة المصرفية الرائدة في البلاد.
MENAFN27122023000045015682ID1107660621
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.