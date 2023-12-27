الأرقام الأولية لموسم العطلات تزداد باعتدال بنسبة 3.1 بالمئة في 2023

(MENAFN
) تشير الأرقام الأولية لموسم العطلات هذا العام إلى زيادة معتدلة بنسبة 3.1 في المئة في مبيعات التجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة, ويوحي هذا النمو، على الرغم من كونه إيجابيًا، بشعور بالحذر والتقييد بين المستهلكين، مما يعكس المشاعر المختلطة وعدم اليقين المحيط بالمشهد الاقتصادي للبلاد, ويقدم تقرير "ماستركارد سبيندنغ بلس"، الذي تم الكشف عنه في يوم ثلاثاء الموافق 26 ديسمبر, نظرة أعمق إلى سلوك المستهلكين خلال هذه الفترة الاحتفالية. ومن المثير للاهتمام أن هناك زيادة ملحوظة في الإنفاق ضمن قطاعات مثل الملابس والمطاعم من 1 نوفمبر إلى 24 ديسمبر. من ناحية أخرى، شهدت فئات مثل الإلكترونيات والمجوهرات انخفاضًا في المبيعات.
كما تتماشى هذه النتائج مع التوقعات التي قدمها الاتحاد الوطني للتجزئة في وقت سابق من العام. وأشارت توقعاتهم إلى مستهلكين، على الرغم من الاستفادة من أرقام التوظيف القوية، ما زالوا يواجهون تحديات ناجمة عن الضغوط التضخمية المستمرة وآثار الفوائد المرتفعة, وفي سياق تاريخي أوسع، يبدو أن نمو مبيعات العطلات هذا العام بنسبة 3.1 في المئة هو نمو متواضع مقارنةً بالزيادة بنسبة 5.3 في المئة في عام 2022 ويقل بشكل ملحوظ عن الزيادة المذهلة بنسبة 14.1 في المئة الملاحظة في عام 2021، كما أبرز الاتحاد الوطني للمبيعات.
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