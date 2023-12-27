ما ينتظر سويسرا: التوقعات الاقتصادية لعام 2024

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MENAFN - Swissinfo) Español (es) Perspectivas económicas de Suiza para 2024中文 (zh) 瑞士2024经济展望:前路几何?English (en) What lies ahead for Switzerland: the economic outlook for 2024Pусский (ru) Что готовит Швейцарии будущее: экономический прогноз на 2024 год日本語 (ja) スイス経済展望2024 製薬・機械産業は試練の年にItaliano (it) Cosa ci aspetta nel 2024: prospettive per l'economia svizzera1) استمرار النمو البطيء

سيستمر تأثير التباطؤ الاقتصادي الذي يضرب منطقة اليورو، وارتفاع أسعار الفائدة في العديد من البلدان على الاقتصاد السويسري في العام المقبل. وتتوقّع رابط خارجي أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية (SECO) تطوّر إجمالي الناتج المحلّي بنسبة 1.1% في عام 2024 مقابل 1.3% في عام 2023. وهذا النمو هو أدنى من المعدّل المتوسط للسنة الثانية على التوالي.

ونتيجة للسياسة النقدية الأكثر صرامة التي يتبعها المصرف الوطني السويسري، من المتوقّع أن يستمر تراجع معدّل التضخّم السنة المقبلة ليتراجع عن حاجز 2%.

ورغم الركود الاقتصادي، والارتفاع الطفيف في معدّل البطالة المنتظر (2.3% مقابل 2% في العام الماضي)، من المتوقّع أن يستمر نقص اليد العاملة المؤهلة في سويسرا، كما هو الحال بالنسبة للعديد من الاقتصاديات المتقدمة. ووفقا للبيانات التي نشرتها شركة التوظيف السويسرية أديكو (Adecco)، ومرصد سوق العمل بجامعة زيورخ، زاد معدل نقص العمال والعاملات المؤهلات بنسبة 24% في عام 2023.

وتظهر آخر دراسة صدرت عن المكتب الفدرالي للإحصاء في شهر أغسطس الماضي أن هناك أكثر من 120 ألف وظيفة شاغرة. ومن أبرز القطاعات التي تجد صعوبة في العثور على اليد العاملة هي الرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة.

ومن المتوقع أن تتأثر زيادات الرواتب التي تخطط لها الشركات (بنسبة 2% في المتوسط) مرة أخرى بشكل كبير بنسبة التضخم.

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