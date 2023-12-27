ما ينتظر سويسرا: التوقعات الاقتصادية لعام 2024

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Perspectivas económicas de Suiza para 2024
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Cosa ci aspetta nel 2024: prospettive per l'economia svizzera
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1) استمرار النمو البطيء
سيستمر تأثير التباطؤ الاقتصادي الذي يضرب منطقة اليورو، وارتفاع أسعار الفائدة في العديد من البلدان على الاقتصاد السويسري في العام المقبل. وتتوقّع رابط خارجي أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية (SECO) تطوّر إجمالي الناتج المحلّي بنسبة 1.1% في عام 2024 مقابل 1.3% في عام 2023. وهذا النمو هو أدنى من المعدّل المتوسط للسنة الثانية على التوالي.
ونتيجة للسياسة النقدية الأكثر صرامة التي يتبعها المصرف الوطني السويسري، من المتوقّع أن يستمر تراجع معدّل التضخّم السنة المقبلة ليتراجع عن حاجز 2%.
ورغم الركود الاقتصادي، والارتفاع الطفيف في معدّل البطالة المنتظر (2.3% مقابل 2% في العام الماضي)، من المتوقّع أن يستمر نقص اليد العاملة المؤهلة في سويسرا، كما هو الحال بالنسبة للعديد من الاقتصاديات المتقدمة. ووفقا للبيانات التي نشرتها شركة التوظيف السويسرية أديكو (Adecco)، ومرصد سوق العمل بجامعة زيورخ، زاد معدل نقص العمال والعاملات المؤهلات بنسبة 24% في عام 2023.
وتظهر آخر دراسة صدرت عن المكتب الفدرالي للإحصاء في شهر أغسطس الماضي أن هناك أكثر من 120 ألف وظيفة شاغرة. ومن أبرز القطاعات التي تجد صعوبة في العثور على اليد العاملة هي الرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة.
ومن المتوقع أن تتأثر زيادات الرواتب التي تخطط لها الشركات (بنسبة 2% في المتوسط) مرة أخرى بشكل كبير بنسبة التضخم.
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