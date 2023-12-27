الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من الخليل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، أربعة فلسطينيين من محافظة الخليل.
وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل، وداهمت منزل المواطن حامد صلاح في منطقة مرار، واعتدت بالضرب المبرح على أفراد عائلته، واعتقلت نجليه فراس وحامد، بعد تفتيش المنزل، وتكسير محتوياته بالكامل.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين محمد وعمران اسماعيل الملاح، عقب مداهمة منزلي ذويهما في قرية المجد جنوب غرب الخليل.
MENAFN27122023000208011052ID1107660596
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.