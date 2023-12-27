الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من الخليل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، أربعة فلسطينيين من محافظة الخليل.



وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل، وداهمت منزل المواطن حامد صلاح في منطقة مرار، واعتدت بالضرب المبرح على أفراد عائلته، واعتقلت نجليه فراس وحامد، بعد تفتيش المنزل، وتكسير محتوياته بالكامل.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين محمد وعمران اسماعيل الملاح، عقب مداهمة منزلي ذويهما في قرية المجد جنوب غرب الخليل.