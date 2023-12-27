شهداء وجرحى في قصف مدرسة نازحين بمخيم المغازي
التاريخ
12/27/2023 3:12:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 5 فلسطينيين وجرح آخرين في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
وواصلت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها مناطق في مدينة غزة وسط اشتباكات عنيفة بين الاحتلال وفصائل المقاومة.
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