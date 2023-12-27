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شهداء وجرحى في قصف مدرسة نازحين بمخيم المغازي

12/27/2023 3:12:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 5 فلسطينيين وجرح آخرين في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.


وواصلت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها مناطق في مدينة غزة وسط اشتباكات عنيفة بين الاحتلال وفصائل المقاومة.

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