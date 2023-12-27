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نتنياهو يرفض مناقشة المرحلة التالية من الحرب

12/27/2023 3:12:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض في اجتماع مجلس الحرب نقاش المرحلة التالية من الحرب وأرجأها لموعد غير محدد.

ويوم الثلاثاء اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، أنه لا يمكن لنتنياهو البقاء في منصبه.


وقال لبيد لإذاعة الجيش الإسرائيلي "إن تغيير رئيس الوزراء في خضم الحرب ليس أمرا جيدا، لكن حقيقة وجوده في منصبه هي الأسوأ. لا يستطيع الاستمرار".

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