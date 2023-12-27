نتنياهو يرفض مناقشة المرحلة التالية من الحرب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض في اجتماع مجلس الحرب نقاش المرحلة التالية من الحرب وأرجأها لموعد غير محدد.
ويوم الثلاثاء اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، أنه لا يمكن لنتنياهو البقاء في منصبه.
وقال لبيد لإذاعة الجيش الإسرائيلي "إن تغيير رئيس الوزراء في خضم الحرب ليس أمرا جيدا، لكن حقيقة وجوده في منصبه هي الأسوأ. لا يستطيع الاستمرار".
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