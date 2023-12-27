امرأة أمريكية تقاضي طبيب أسنان .. أجرى لها 32 عملية في يوم واحد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رفعت امرأة من ولاية مينيسوتا الأمريكية دعوى قضائية ضد طبيب أسنانها، بدعوى أنه تركها مشوهة وفي حالة صعبة، بعد أن أجرى لها عدة عمليات في زيارة واحدة فقط.

وحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية ، فإن كاثلين ويلسون تزعم، في دعواها المدنية المرفوعة يوم الخميس الماضي في محكمة مقاطعة هينيبين، أن كيفين مولدريم أجرى لها 8 عمليات لتيجان للأسنان و4 للقنوات الجذرية و20 حشوة خلال 5 ساعات ونصف فقط، في يوليو 2020.

ونتيجة لذلك، تقول ويلسون إنها عانت من "الألم والحرج والتشويه والحزن"، واضطرت إلى حجز عدة مواعيد مع أطباء أسنان آخرين لإصلاح ما وصفته بـ"الفوضى".

إضافة إلى ذلك، ادعت كاثلين أن مولدريم أفرط في استخدام التخدير وقام بتزوير سجلاتها الطبية لتجنب تحمل المسؤولية.

سكاي نيوز