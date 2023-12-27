هام لطلبة التوجيهي .. أسئلة سنوات سابقة لمبحث التربية الاسلامية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
تبدأ غدًا الخميس 28 كانون الأول امتحانات الدورة التكميلية لطلاب الثانوية العامة لعام 2023 وتستمر حتى الاثنين 15 كانون الثاني 2024.
وتقوم وزارة التربية والتعليم بنشر اسئلة سنوات سابقة بشكل مستمر عبر الدليل الإرشادي لطلاب الثانوية العامة على موقعها الرسمي.
وبالتالي اسئلة لمبحث التربية الاسلامية للدورة التكميلية لعام 2022 الماضي :
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