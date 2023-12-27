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هام لطلبة التوجيهي .. أسئلة سنوات سابقة لمبحث التربية الاسلامية

12/27/2023 3:12:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تبدأ غدًا الخميس 28 كانون الأول امتحانات الدورة التكميلية لطلاب الثانوية العامة لعام 2023 وتستمر حتى الاثنين 15 كانون الثاني 2024.

وتقوم وزارة التربية والتعليم بنشر اسئلة سنوات سابقة بشكل مستمر عبر الدليل الإرشادي لطلاب الثانوية العامة على موقعها الرسمي.


وبالتالي اسئلة لمبحث التربية الاسلامية للدورة التكميلية لعام 2022 الماضي :













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