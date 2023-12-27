سرايا القدس تقصف ناحل عوز
التاريخ
12/27/2023 3:12:07 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إن مقاتليها قصفوا ناحل عوز بصواريخ 107 وقذائف هاون.
وكانت مراسلة الجزيرة، قد أفادت بأن صفارات الإنذار دوّت في المنطقة.
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