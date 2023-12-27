موازنتا النقل والزراعة على طاولة مالية النواب الأربعاء

(MENAFN
- Amman Net) تواصل اللجنة المالية في مجلس النواب، الأربعاء، بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024.
وتناقش اللجنة المالية خلال اجتماعها موازنة كل من وزارة النقل والدوائر التابعة لها، وزارة الزراعة والدوائر التابعة لها.
فيما تلتقي لجنة التربية والتعليم مع عمداء شؤون الطلبة في الجامعات الرسمية والخاصة لبحث نظام تنظيم الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي.
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