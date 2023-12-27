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موازنتا النقل والزراعة على طاولة مالية النواب الأربعاء

12/27/2023 3:12:00 AM
(MENAFN- Amman Net) تواصل اللجنة المالية في مجلس النواب، الأربعاء، بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024.

وتناقش اللجنة المالية خلال اجتماعها موازنة كل من وزارة النقل والدوائر التابعة لها، وزارة الزراعة والدوائر التابعة لها.

فيما تلتقي لجنة التربية والتعليم مع عمداء شؤون الطلبة في الجامعات الرسمية والخاصة لبحث نظام تنظيم الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي.

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