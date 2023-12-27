إستشهاد 3 لبنانيين بغارة إسرائيلية على مدينة بنت جبيل

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN - أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن ثلاثة مواطنين إستشهدوا بغارة إسرائيلية الليلة الماضية على مدينة بنت جبيل.
وذكر موقع "ليبانون 24" بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت قرابة الساعة 11 من مساء أمس على منزل مواطن من آل بزي وسط مدينة بنت جبيل واستهدفته بصاروخ أرض- جو ما أدى إلى إستشهاد كل من ابراهيم بزي وزوجته شروق حمود وشقيقه علي، فيما نجا والده.
وقال ناشطون لبنانيون إن إبراهيم بزي قدم منذ مدة قصيرة من أستراليا، بهدف اصطحاب زوجته والسفر معا مرة أخرى، قبل أن يستشهدوا بالغارة الإسرائيلية.
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