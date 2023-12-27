شركة كهرباء القدس تعلن وقف عمليات شحن العدادات يوم ٣١ - ١٢ وعودته يوم ١/١٢٠٢٤

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس /PNN / اعلنت شركة كهرباء محافظة القدس لمشتركيها عن توقف عمليات الشحن وقبض الفواتير في مكاتب الشركة وفروعها وفي جميع مراكز الشحن الداخلية والخارجية والتطبيق الكتروني الخاص بالشركة
بسبب اعمال الجرد للسنة المالية 2023 .
وقالت الشركة ان هذا التوقف سيتم اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء يوم الاحد الموافق 31/12/2023 وحتى الساعة السادسة من صباح يوم الاثنين
الموافق
1/1/2024
ودعت الشركة كل المشتركين الذين شارفت شحناتهم على الانتهاء أخذ احتياطهم و شحن عداداتهم قبل انتهائها .
واعتذرت الشركة عن اي ازعاج قد ينتج عن هذا الاجراء.
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