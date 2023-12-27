المرأة تفقد العضلات أكثر في الفضاء

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أظهرت دراسة محاكاة لتجربة رحلات الفضاء أن النساء تفقدن كتلة عضلية أكبر من الرجال عند انعدام الوزن.
وأمضى المشاركون في الدراسة تجربة النوم في أسرّة تحاكي حالة انعدام الوزن، حيث تكون رؤوسهم مائلة بمقدار 6 درجات إلى أسفل.
وبحسب "هيلث داي"، أظهرت النتائج أن الإناث المشاركات فقدن كتلة عضلات الساق خلال شهرين بمقدار أكبر مما فقده الرجال خلال 3 أشهر.
وقضى الرجال 90 يوماً والنساء 60 يوماً في سرير مائل الرأس بمقدار 6 درجات إلى الأسفل، مع وضع رؤوسهم تحت أقدامهم.
وقال الباحثون إن هذا يحاكي انعدام الوزن الذي يحدث أثناء السفر عبر الفضاء.
وقامت كلتا المجموعتين بجميع الأنشطة، كتناول الطعام، والنوم، والتنظيف، إما في وضع مائل الرأس إلى الأسفل أو في وضع أفقي.
وخلص فريق البحث من جامعة بول ستيت إلى أن النساء أكثر عرضة لضمور العضلات الناجم عن انعدام الوزن.
وقال الباحثون في ملاحظات أساسية إن قرار وكالة ناسا بتنويع أطقم الفضاء في مهام رحلات الفضاء المستقبلية يعني أن المزيد من النساء سيتعرضن لقسوة انعدام الوزن.
وعلى سبيل المثال، تعتزم الوكالة إرسال أول امرأة إلى القمر في عام 2024.
وأوضح الباحثون أنه تم اختيار عضلات الساق للفحص "لأنها ضرورية للمشي والأنشطة خارج المركبة التي من المحتمل أن تكون مطلوبة من أطقم الفضاء التي تزور القمر أو المريخ".
وأشار الباحثون إلى دراسات سابقة أظهرت أن أجسام النساء تستجيب بشكل كبير لممارسة الرياضة أثناء محاكاة انعدام الوزن، ما يعني أن خطة التمرين يمكن أن تتصدى لآثار السفر إلى الفضاء.
MENAFN27122023000151011027ID1107660572
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.