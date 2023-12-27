المرأة تفقد العضلات أكثر في الفضاء

MENAFN - Khaberni) خبرني - أظهرت دراسة محاكاة لتجربة رحلات الفضاء أن النساء تفقدن كتلة عضلية أكبر من الرجال عند انعدام الوزن.

وأمضى المشاركون في الدراسة تجربة النوم في أسرّة تحاكي حالة انعدام الوزن، حيث تكون رؤوسهم مائلة بمقدار 6 درجات إلى أسفل.

وبحسب "هيلث داي"، أظهرت النتائج أن الإناث المشاركات فقدن كتلة عضلات الساق خلال شهرين بمقدار أكبر مما فقده الرجال خلال 3 أشهر.

وقضى الرجال 90 يوماً والنساء 60 يوماً في سرير مائل الرأس بمقدار 6 درجات إلى الأسفل، مع وضع رؤوسهم تحت أقدامهم.

وقال الباحثون إن هذا يحاكي انعدام الوزن الذي يحدث أثناء السفر عبر الفضاء.

وقامت كلتا المجموعتين بجميع الأنشطة، كتناول الطعام، والنوم، والتنظيف، إما في وضع مائل الرأس إلى الأسفل أو في وضع أفقي.

وخلص فريق البحث من جامعة بول ستيت إلى أن النساء أكثر عرضة لضمور العضلات الناجم عن انعدام الوزن.

وقال الباحثون في ملاحظات أساسية إن قرار وكالة ناسا بتنويع أطقم الفضاء في مهام رحلات الفضاء المستقبلية يعني أن المزيد من النساء سيتعرضن لقسوة انعدام الوزن.

وعلى سبيل المثال، تعتزم الوكالة إرسال أول امرأة إلى القمر في عام 2024.

وأوضح الباحثون أنه تم اختيار عضلات الساق للفحص "لأنها ضرورية للمشي والأنشطة خارج المركبة التي من المحتمل أن تكون مطلوبة من أطقم الفضاء التي تزور القمر أو المريخ".

وأشار الباحثون إلى دراسات سابقة أظهرت أن أجسام النساء تستجيب بشكل كبير لممارسة الرياضة أثناء محاكاة انعدام الوزن، ما يعني أن خطة التمرين يمكن أن تتصدى لآثار السفر إلى الفضاء.