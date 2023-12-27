كوريا الجنوبية توقع على اتفاقية لشراء 20 مقاتلة شبح

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 10:25



أعلنت وكالة مشتريات الأسلحة في كوريا الجنوبية أنه تم التوقيع على "خطاب قبول" مع الحكومة الأمريكية لشراء 20 من مقاتلات الشبح طراز "إف-35 إيه".



وذكرت "إدارة برنامج التعاقدات الدفاعي" اليوم الأربعاء أنه تم التوقيع على الخطاب، في الثامن من ديسمبر، مؤكدة أن الطائرات المقاتلة الجديدة تتمتع بأداء أفضل بشكل كبير مقارنة بالنمادج الحالية، فيما يتعلق بقدرات الاستجابة للتهديدات ووظائف التشفير والأمن بالإضافة إلى قدرات العمليات المسلحة.



وكانت الإدارة اشترت 40 طائرة مقاتلة، طراز "إف-35 إيه" في الفترة ما بين عامي 2019 و2022، و39 منها، تعمل حاليًا، بعد أن قامت إحداهما بهبوط اضطراري في يناير الماضي، بسبب اصطدام طائر تسبب في أضرار داخلية باهظة التكلفة للغاية لإصلاحها.



وتعتزم الحكومة شراء 20 طائرة مقاتلة إضافية طراز "إف-35 إيه" في جولة ثانية من المشتريات، مما يرفع إجمالي العدد إلى 59 طائرة.