كوريا الجنوبية توقع على اتفاقية لشراء 20 مقاتلة شبح

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 10:25
أعلنت وكالة مشتريات الأسلحة في كوريا الجنوبية أنه تم التوقيع على "خطاب قبول" مع الحكومة الأمريكية لشراء 20 من مقاتلات الشبح طراز "إف-35 إيه".
وذكرت "إدارة برنامج التعاقدات الدفاعي" اليوم الأربعاء أنه تم التوقيع على الخطاب، في الثامن من ديسمبر، مؤكدة أن الطائرات المقاتلة الجديدة تتمتع بأداء أفضل بشكل كبير مقارنة بالنمادج الحالية، فيما يتعلق بقدرات الاستجابة للتهديدات ووظائف التشفير والأمن بالإضافة إلى قدرات العمليات المسلحة.
وكانت الإدارة اشترت 40 طائرة مقاتلة، طراز "إف-35 إيه" في الفترة ما بين عامي 2019 و2022، و39 منها، تعمل حاليًا، بعد أن قامت إحداهما بهبوط اضطراري في يناير الماضي، بسبب اصطدام طائر تسبب في أضرار داخلية باهظة التكلفة للغاية لإصلاحها.
وتعتزم الحكومة شراء 20 طائرة مقاتلة إضافية طراز "إف-35 إيه" في جولة ثانية من المشتريات، مما يرفع إجمالي العدد إلى 59 طائرة.
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