فرنسي يقتل زوجته وأطفاله الأربعة ويتوارى عن الأنظار

أعلنت السلطات الفرنسية أنّه تمّ الإثنين العثور على خمس جثث داخل شقة في بلدة مو الواقعة شرق العاصمة باريس، مشيرة إلى أنّ القضاء فتح تحقيقاً بجناية قتل.

وقال لفرانس برس جان-باتيست بلادييه، المدّعي العام لبلدة مو، إنّ التحقيق في هذه القضية تسلّمته الشرطة القضائية في فرساي، مشيراً إلى أنّه سيعقد مؤتمراً صحافياً نهار الثلاثاء للحديث عن هذه القضية.

وبحسب موقع "أكتو17" الإخباري الذي كان أول من نشر نبأ هذه الواقعة فإنّ الضحايا هم "امرأة وأطفالها الأربعة".

وأضاف الموقع أنّ الأب البالغ من العمر 33 عاماً "متوارٍ عن الأنظار" وقوات الأمن تبحث عنه.