6 مواهب خفية لشامبو الأطفال.. ستدهشك

MENAFN - Khaberni) خبرني - شامبو الأطفال هو منتج أساسي لرعاية فروة رأس وشعر طفلك، ويمكنك أيضًا استخدامه في روتين العناية ببشرتك وشعرك، خاصة إذا كنتِ تعانين من بشرة حساسة أو شعر خفيف.

يتميز شامبو الأطفال بتركيبته اللطيفة والخالية من المواد الكيميائية، ويحتوي على كريمات الترطيب والزيوت الطبيعية. بالإضافة إلى وظيفته الأساسية في غسل الشعر، يمكن استخدامه بطرق متعددة، مثل:

1. غسول للوجه: يحتوي شامبو الأطفال على مرطبات مفيدة ولطيفة على البشرة، لذا يمكن استخدامه لتنظيف البشرة الجافة والدهنية كغسول يومي.

2. تنظيف فرش الشعر وأدوات المكياج: يمكن استخدام شامبو الأطفال لإزالة الدهون المتراكمة على فرش الشعر وتنظيف أدوات المكياج. قمي بوضع قطرات من الشامبو واستخدميه لغسل الفرش والأدوات، ثم اشطفيها واتركيها تجف.

3. غسل الملابس: يمكن استخدام شامبو الأطفال لتنظيف الملابس، خاصة إذا كانت هناك قطعة ملابس تنكمش بسهولة. قومي بملء وعاء بالماء الدافئ وأضيفي بعض الشامبو، ثم انقعي القطعة فيه لمدة 10 إلى 15 دقيقة، واعصريها برفق واشطفيها بالماء، ثم اتركيها تجف.

4. إزالة المكياج: يمكنك استخدام شامبو الأطفال في إزالة المكياج. امزجي ربع ملعقة صغيرة من شامبو الأطفال مع 7 قطرات من زيت اللوز وربع كوب من الماء في زجاجة، ثم امزجيهم جيدًا. استخدمي الخليط لإزالة المكياج والرواسب العالقة والأوساخ من البشرة، حيث يحتوي شامبو الأطفال على مكونات لطيفة لا تسبب تهيجًا للبشرة.

5. تنظيف صنبور الحمام: يمكنك استخدام شامبو الأطفال لتنظيف صنبور الحمام، حيث ستجدينه يلمع في ثوانٍ معدودة.

6. غسل الحرير: يعد شامبو الأطفال أفضل طريقة لغسل الحرير أو اللانجيري، حيث يكون لطيفًا على الأقمشة ويساعيساعد في إزالة اصفرار أكمام وياقات القمصان.

من خلال هذه الاستخدامات المتعددة، يمكن استغلال شامبو الأطفال بشكل فعال لأغراض أخرى غير غسل الشعر. فهو يوفر العناية والتنظيف اللطيف للبشرة والشعر والأقمشة. قبل استخدام شامبو الأطفال في هذه الأغراض، يجب التأكد من تحمل البشرة والأقمشة لهذا المنتج وعدم وجود تحسس أو تهيج.