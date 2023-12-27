«الإسلامي للأغذية» ضمن أعلى العلامات التجارية قيمةً في مجال الأطعمة واللحوم الحلال

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- Blue Apple Mediacom) دبي- دولة الإمارات العربية المتحدة- 26 ديسمبر 2023:
صُنفت «الإسلامي للأغذية»، الشركة الرائدة والمفضلة في قطاع صناعة الأطعمة واللحوم الحلال، ضمن أعلى 5 علامات تجارية من حيث القيمة في دول منظمة التعاون الإسلامي، الأمر الذي يأتي نتيجة لالتزامها الراسخ بالتميز وأعلى المعايير العالمية في صناعة الأطعمة واللحوم الحلال.
شمل التصنيف الأول من نوعه، والذي أعدته منصة «بوابة سلام»، المرجع العالمي المتخصص في الاقتصاد الإسلامي، بالتعاون مع شركة «دينار ستاندرد»، قائمة بأفضل 30 شركة متخصصة في المنتجات الحلال في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، علماً بأن هذه الدول تمثل غالبية سوق الأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل الحلال التي تبلغ قيمتها 1.595 تريليون دولار.
وحلت «الإسلامي للأغذية» في المرتبة الخامسة ضمن التصنيف الإجمالي لأكثر العلامات التجارية قيمةً في دول منظمة التعاون الإسلامي، كما تصدرت قائمة العلامات التجارية في المنطقة ضمن تصنيف العلامات التجارية للأطعمة، الأمر الذي يعكس المساهمة المتميزة لشركة الإسلامي للأغذية في صناعة الأطعمة الحلال، وقدراتها ومكانتها في أسواق دول منظمة التعاون الإسلامي.
وأعرب زبير أحمد، مدير التسويق والمبيعات الدولية في «الإسلامي للأغذية» عن سعادة الشركة لهذا التقدير العالمي، قائلاً: «يعتبر تصنيفنا ضمن أفضل 5 شركات للمنتجات الحلال في دول منظمة التعاون الإسلامي دليلاً إضافياً على تفانينا وجهودنا الدؤوبة في توفير أطعمة ومنتجات حلال متميزة ووفقاً لأعلى المعايير. وفي شركة الإسلامي للأغذية، لا يعتبر "جوهر الحلال الحقيقي" مجرد تسمية بل مفهوم يمثل أصل وسبب وجودنا، ويحدد كل جانب من جوانب عملياتنا من البحث عن مصادر المكونات المختلفة مروراً بتقنيات المعالجة وتعاملنا مع الموردين والمستهلكين والشركاء».
وأضاف: «نؤكد للعملاء بأن جميع منتجات الإسلامي للأغذية تتوافق مع التشريعات والمبادئ والقيم الإسلامية. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتأسيس مرافق مستدامة من أجل ضمان استمرارية إنتاج وتوريد المنتجات الحلال في جميع أنحاء العالم، ويؤكد هذا الالتزام على تفانينا في تقديم طريقة حياة مغذية وصحية، وليس مجرد منتجات».
تعتبر «الإسلامي للأغذية» علامة تجارية إماراتية رائدة في مجال الأطعمة الحلال منذ خمسة عقود. وتتمتع العلامة، التي تجسد مبادئ الجودة والابتكار، بحضور عالمي واسع، وأختيرت ضمن أفضل العلامات التجارية الحلال من مجموعة إيمارك IMARC الشركة العالمية الرائدة في مجال أبحاث ودراسات الأسواق، كما اختيرت الشركة للفوز بجائزة أفضل علامة تجارية في صناعة الحلال خلال العام 2021.
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