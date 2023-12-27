دوا ليبا تصبح المغنية الأعلى دخلاً ببريطانيا في 2023

MENAFN - Khaberni) خبرني - تفوّقت المغنية البريطانية من أصل ألباني، دوا ليبا على مواطنتها أديل، وأصبحت المغنية الأعلى دخلاً في بريطانيا في 2023، بعد إيرادات مرتفعة أكثر من حفلات أديل التي امتدت على مدار عام في لوس أنجليس.

وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، كشفت أحدث الأرقام الرسمية لإدارة الضرائب في المملكة المتحدة، أن دوا ليبا، 28 عاماً، جمعت نحو 8.6 ملايين دولار أمريكي، وهو رقم يتجاوز أرباح مغنية أديل.

ثروتا أديل ودوا ليبا

ورغم تفوق دوا ليبا على أديل هذا العام، لا تزال أديل أكثر ثروة من ليبا، حيث أظهرت أوراق "كومبانيز هاوس" البريطانية، أن صافي أصول شركة دوا ليبا "راديكال 22"، أصبحت في ديسمبر (كانون الأول) 2022 بلغت 38 مليوناً، بعدما كانت في 2019، 14.7 14 مليون دولار أمريكي.

أما أديل، فشهدت أصول شركاتها الثلاث ارتفاعاً كبيراً بعد نجاح ألبومها الرابع "30"، في 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، إضافة إلى نجاح حفلاتها المستمرة منذ عام ونصف في لوس أنجليس، بـ 25.4 مليون دولار، لتبلغ 63.5 مليون دولار.

استثمارات وأرباح

وتملك دوا ليبا حالياً استثمارات بـ26.6 مليون دولار أمريكي، بينها مجمع إسطبلات خيول من عصر الملكة البريطانية فيكتوريا، شمال لندن، بـ 2.3 مليون دولار.

ومن المتوقع أيضاً أن تحصل دوا ليبا على أرباح جديدة من عائدات أغانيها ضمن فيلم "باربي"، إضافة إلى عائدات مشاركتها بأغاني فيلم ديزني "عروس البحر".

وتجني دوا ليبا 12.7 مليون دولار أمريكي سنوياً من وسائل التواصل الاجتماعي.