دوا ليبا تصبح المغنية الأعلى دخلاً ببريطانيا في 2023

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تفوّقت المغنية البريطانية من أصل ألباني، دوا ليبا على مواطنتها أديل، وأصبحت المغنية الأعلى دخلاً في بريطانيا في 2023، بعد إيرادات مرتفعة أكثر من حفلات أديل التي امتدت على مدار عام في لوس أنجليس.
وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، كشفت أحدث الأرقام الرسمية لإدارة الضرائب في المملكة المتحدة، أن دوا ليبا، 28 عاماً، جمعت نحو 8.6 ملايين دولار أمريكي، وهو رقم يتجاوز أرباح مغنية أديل.
ثروتا أديل ودوا ليبا
ورغم تفوق دوا ليبا على أديل هذا العام، لا تزال أديل أكثر ثروة من ليبا، حيث أظهرت أوراق "كومبانيز هاوس" البريطانية، أن صافي أصول شركة دوا ليبا "راديكال 22"، أصبحت في ديسمبر (كانون الأول) 2022 بلغت 38 مليوناً، بعدما كانت في 2019، 14.7 14 مليون دولار أمريكي.
أما أديل، فشهدت أصول شركاتها الثلاث ارتفاعاً كبيراً بعد نجاح ألبومها الرابع "30"، في 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، إضافة إلى نجاح حفلاتها المستمرة منذ عام ونصف في لوس أنجليس، بـ 25.4 مليون دولار، لتبلغ 63.5 مليون دولار.
استثمارات وأرباح
وتملك دوا ليبا حالياً استثمارات بـ26.6 مليون دولار أمريكي، بينها مجمع إسطبلات خيول من عصر الملكة البريطانية فيكتوريا، شمال لندن، بـ 2.3 مليون دولار.
ومن المتوقع أيضاً أن تحصل دوا ليبا على أرباح جديدة من عائدات أغانيها ضمن فيلم "باربي"، إضافة إلى عائدات مشاركتها بأغاني فيلم ديزني "عروس البحر".
وتجني دوا ليبا 12.7 مليون دولار أمريكي سنوياً من وسائل التواصل الاجتماعي.
MENAFN27122023000151011027ID1107660500
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.