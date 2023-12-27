عكازات ذكية تسمح بالمكالمات الهاتفية ومتابعة مستخدميها عند الطوا

MENAFN - Khaberni) خبرني - طورت شركة "كان غو" عكازات ذكية تسمح بإجراء المكالمات الهاتفية، وتتبع نشاط المستخدم.

وتوفر العكازة الاتصال الهاتفي المدمج ونظام تحديد المواقع العالمي، وتتبع النشاط، وهي من الألومنيوم باللونين الذهبي والأسود، مع زر في المقبض للاتصال، ومفتاح مصباح يدوي، وشاشة صغيرة لإظهار المتصل أو عدد الخطوات التي يمشيها المستخدم.

ويضم العكاز مكبرات صوت مدمجة وميكروفوناً واتصال لاسلكي. وتعرض الشاشة الصغيرة على المقبض الوقت، بالإضافة إلى عدد خطوات المستخدم والدقائق النشطة.

ويتيح نظام تحديد المواقع العالمي العثور على صاحبه عند الطوارئ، كما يساعد أيضاً على تعقب العكاز إذا ضاعت، إضافة إلى ميزت لا تزال قيد الاختبار، لاكتشاف السقوط، للإبلاغ عن سقوط المستخدم عند الضرورة.

وتتوفر العكازة مع كابل شحن، وتقول الشركة المنتجة إن بطاريتها تدوم حتى 48 ساعة، وفق موقع "سي نت".











