شرطة أبوظبي تبث «إضاءات مرورية» عبر منصاتها اعتباراً من يناير 2024

تبث مديرية المرور والدوريات بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي حلقات إضاءات مرورية عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي وذلك اعتباراً يناير 2024.

وأوضح العقيد الدكتور مهندس مسلم محمد الجنيبي مدير إدارة تحصيل ومتابعة المخالفات المرورية في مديرية المرور والدوريات أن اضاءات مرورية والتي سينتجها ويقدمها ضباط المديرية تأتي ضمن تحقيق الأولويات الاستراتيجية لشرطة أبوظبي وهي "أمن الطرق" والأهداف الاستراتيجية في تعزيز التوعية والثقافة المرورية وتطبيق اللوائح المرورية.

وحذر من السلوكيات السلبية والأخطاء الجسيمة التي يرتكبها بعض السائقين حيث تشكل خطورة بالغة على السلامة المرورية موضحاً“أنه من واجبنا" العمل على تعميق الوعي وتنمية الثقافة المرورية لدى الجمهور وترسيخ الالتزام بقانون السير والمرور وتفعيل دور الشراكة المجتمعية.

وأشار إلى أن منصات شرطة أبوظبي على مواقع التواصل الاجتماعي توفر الفرصة أمام السائقين والجمهور عموما للتجاوب مع المحاور التي تناقشها الحلقات المختلفة بما يسهم في نشر وتعميق الوعي المروري إلى جانب توضيح المحاور والنقاط والمواد القانونية التي تتطلب الانتباه واليقظة أثناء قيادة المركبة واتخاذ التصرفات الواعية والسليمة تعزيزاً للسلامة المرورية للسائق ومرافقيه ومستخدمي الطريق.

ومن جانبه أكد المقدم ناصر عبدالله الساعدي رئيس قسم الاعلام الأمني بإدارة الإعلام الامني، أن بث إضاءات مرورية يأتي استمراراً لجهود شرطة أبوظبي في تطوير أساليب التوعية الإعلامية ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وانطلاقاً من حرصها على تحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية في الإمارة.

وأضاف، بأن الرسائل التي يقدمها ضباط مختصين من مديرية المرور والدوريات، تأتي ضمن الجهود المبذولة لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية من خلال تنفيذ برامج متنوعة لدعم السلوكيات الإيجابية للسائقين وتعزيز السلامة على الطرق بالإمارة.

وتسعى إدارة الإعلام الأمني بتناولها مجال التوعية ضمن "إضاءات مرورية" الى الوصول إلى تبادل الآراء ونقل المعرفة لتعزيز السلامة لقائدي المركبات ومستخدمي الطريق وتعزيز احترام القانون، بما يؤدي إلى نتائج إيجابية تسهم في خفض نسبة ارتكاب الحوادث والمخالفات.

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