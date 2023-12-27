النيكوتين في السجائر الإلكترونية شديد الضرر أيضاً

MENAFN - Khaberni) خبرني - كان العلماء يعتقدون أن النيكوتين هو الأقل ضرراً في التبغ.

وتساءل خبراء عن ضرر النيكوتين، وإذا حجبت آثاره الضارة عمداً للتركيز على السموم الأخرى في السجائر، وإذا كانت السجائر الإلكترونية التي تحتوي على النيكوتين خطيرة مثل السجائر العادية.

المواد الضارة في السجائر





تشمل المواد الضارة في السجائر البوتادين المستخدم في صناعة المطاط والذي يمكن أن يسبب بعض أنواع سرطان الدم، والكادميوم المستخدم في البطاريات والمسبب لسرطان الرئة، والكروم السادس المستخدم في صناعة الدهانات والأصباغ، والمسبب أيضاً لأورام الرئة، إلى جانب مواد كيميائية ضارة أخرى كثيرة، بعضها طبيعي في نبات التبغ، وبعضها يضاف أثناء التصنيع لتعزيز النكهة أو زيادة امتصاص الدخان في الرئتين.

وكان الاعتقاد السائد أن النيكوتين هو الأقل ضرراً في السجائر، وأن دوره يقتصر على الإحساس بالنشوة.

ولكن بعد تزايد شعبية السجائر الإلكترونية، التي تمنح المستخدمين النيكوتين مثل التبغ، دون التعرض للمواد الكيميائية الأخرى، تساءل الباحثون عن أضراره.

آثار ضارة





يوجد النيكوتين بشكل طبيعي ولكن بكميات صغيرة في العديد من النباتات، مثل الطماطم والبطاطس والباذنجان. ورغم أنه يعمل على إطلاق رسائل كيميائية مثل الدوبامين المسؤول عن المتعة والسعادة إلى الدماغ، إلا أنه أيضاً يزيد معدل ضربات القلب، وضغط الدم، ويجعل الأوعية الدموية تنقبض، لأنه يؤدي إلى إطلاق هرمون الأدرينالين.

ويقول جون بريتون، أستاذ علم الأوبئة في جامعة نوتنغهام والرئيس السابق للمجموعة الاستشارية للتبغ بالكلية الملكية للأطباء، إن للنيكوتين تأثيرات فسيولوجية على الجسم، فهو يغير ضغط الدم، ومعدل ضربات القلب، وله تأثيرات مشابهة للكافيين.

كما أظهرت الدراسات أن النيكوتين في التبغ يجعل الشرايين أكثر صلابة، ما يقلل تدفق الدم ويزيد فرص الإصابة بأمراض القلب.

وأظهر بحث في مؤتمر جمعية القلب الأمريكية في أكتوبر(تشرين الأول) 2022 أن مدخني السجائر الإلكترونية الذين يتعرضون بانتظام للنيكوتين، كانوا أسوأ من غيرهم في اختبارات المشي المصممة للتنبؤ بخطر الإصابة بأمراض القلب.

علاوة على ما سبق، أشارت العديد من الدراسات المخبرية إلى صلة محتملة للنيكوتين ببعض أنواع السرطان، وفق

ديلي ميل البريطانية.