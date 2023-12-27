في اليوم الـ82 للحرب على غزة... الطائرات الحربية تشن سلسلة من الغارات العنيفة على عدة مناطق

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN - في اليوم الـ82 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ارتقى عدد من الشهداء وأصيب عدد آخر من المواطنين، في قصف إسرائيلي متواصل على عدة مناطق.
وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عن استشهاد نحو 21 ألف مواطن، وإصابة نحو 54 ألفا، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.
وكان الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات كثيفة وعنيفة على عدة مناطق شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما ارتقت شهيدة وأصيب عدد آخر من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا مأهولا غرب خان يونس.
وارتقى ثلاثة شهداء وأصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات جنوب قطاع غزة.
وكانت مصادر طبية، قد أفادت اليوم باستشهاد وإصابة عشرات المواطنين، جلهم من الأطفال والنساء، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.
يتبع
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