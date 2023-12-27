Wednesday, 27 December 2023 11:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


في اليوم الـ82 للحرب على غزة... الطائرات الحربية تشن سلسلة من الغارات العنيفة على عدة مناطق

12/27/2023 2:14:24 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN - في اليوم الـ82 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ارتقى عدد من الشهداء وأصيب عدد آخر من المواطنين، في قصف إسرائيلي متواصل على عدة مناطق.

وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عن استشهاد نحو 21 ألف مواطن، وإصابة نحو 54 ألفا، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات كثيفة وعنيفة على عدة مناطق شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما ارتقت شهيدة وأصيب عدد آخر من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا مأهولا غرب خان يونس.

وارتقى ثلاثة شهداء وأصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات جنوب قطاع غزة.

وكانت مصادر طبية، قد أفادت اليوم باستشهاد وإصابة عشرات المواطنين، جلهم من الأطفال والنساء، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.

يتبع

MENAFN27122023000205011050ID1107660451

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث