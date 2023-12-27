جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجنديين في معارك شمال غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مقتل ضابط وجنديين في معارك شمال قطاع غزة.
وأشار الجيش الإسرائيلي في بيانه إلى مقتل:
الملازم يارون إليعيزر تشيتيز 23 عاما، وهو نائب قائد السرية في كتيبة شاكيد لواء جفعاتي، قتل
في معركة شمال قطاع غزة.
الرقيب افرايم يخمان 21 عاما، مقاتل في كتيبة شاكيد
لواء جفعاتي، قتل في معركة شمال قطاع غزة.
الرقيب إيتاي بوتون 20 عاما، مقاتل في كتيبة شاكيد لواء جفعاتي، قتل في معركة شمال قطاع غزة.
وكان قد أعلن خلال الساعات الماضية مقتل 5 ضباط وجنود بينهم قائد سرية في لواء ناحال من قوات النخبة.
كما أعلن عن إصابة 43 آخرين بينهم 9 إصابتهم خطيرة في معارك قطاع غزة خلال الساعات الماضية.
وبذلك يرتفع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي المعلن عنهم بشكل رسمي منذ بدء التوغل البري في الـ26 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 167.
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