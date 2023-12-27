جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجنديين في معارك شمال غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مقتل ضابط وجنديين في معارك شمال قطاع غزة.

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيانه إلى مقتل:

الملازم يارون إليعيزر تشيتيز 23 عاما، وهو نائب قائد السرية في كتيبة شاكيد لواء جفعاتي، قتل

في معركة شمال قطاع غزة.

الرقيب افرايم يخمان 21 عاما، مقاتل في كتيبة شاكيد

لواء جفعاتي، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

الرقيب إيتاي بوتون 20 عاما، مقاتل في كتيبة شاكيد لواء جفعاتي، قتل في معركة شمال قطاع غزة.











وكان قد أعلن خلال الساعات الماضية مقتل 5 ضباط وجنود بينهم قائد سرية في لواء ناحال من قوات النخبة.

كما أعلن عن إصابة 43 آخرين بينهم 9 إصابتهم خطيرة في معارك قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

وبذلك يرتفع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي المعلن عنهم بشكل رسمي منذ بدء التوغل البري في الـ26 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 167.



